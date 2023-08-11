Співачка Оля Полякова випустила нову пісню під назвою Дякую, і кліп до неї. Свою роботу зірка присвятила тим, хто з кожним днем наближає перемогу України.

На особливу увагу заслуговує кліп – у ньому знялася величезна кількість захисників. Серед них і медики, й військові, волонтери та рятувальники. Деякі обличчя можуть виявитися знайомими для багатьох – навіть військовий снайпер Євгенія Емеральд і захисник Маріуполя Михайло Діанов.

Відеоролик для пісні Полякової зняла режисерка Катя Царик. Вона зізналася, що ідея кліпу виникла миттєво – у кадрі показані обличчя всіх тих людей, які роблять усе, щоб перемога настала якомога швидше.

Сама Оля заявила, що особливу увагу в кліпі виділила саме захисникам, та й сама співачка з’явилася в ніжному і відвертому образі.

Користувачі мережі вже оцінили роботу Полякової:

Спасибі велике за пісню, до душі пробирає.

Олю, спасибі тобі, ти молодець! Ти справжня, ти любиш свій народ і свою країну!

Оля! Це круто! Разом, роблячи кожен свою справу для підтримки і єднання один одного в нашій країні, ми обов’язково переможемо!

Без сліз неможливо дивитися і слухати. Пісня про нас усіх.

11 серпня і MamaRika випустила нову пісню під назвою Останній день. У своїй роботі зірка закликає всіх жити життям і не відкладати свої бажання на потім, адже ніхто не знає, що буде далі.