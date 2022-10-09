Американський письменник Стівен Кінг прокоментував реакцію росіян на пошкодження Кримського мосту 8 жовтня. Король хорорів вважає, що владі РФ необхідно переосмислити поняття “тероризм”.

Своїми думками Кінг поділився у Twitter.

– Після дев’яти місяців вбивств та у багатьох випадках тортур мирних жителів і руйнації цілих міст, росіяни називають вибух мосту “тероризмом”. Вони заслуговують на гр****ий торт, – емоційно висловився письменник. After nine months of killing and in many cases torturing civilians; after razing whole towns; the Russians call blowing up a bridge “terrorism.” That takes the fucking cake. — Stephen King (@StephenKing) October 9, 2022 Зараз дивляться

Стівен висміяв заяви РФ, які вважають, що підрив Кримського мосту є “актом тероризму”. Щоправда, влада Росії забула, що їхні солдати вторглися на територію незалежної країни з метою знищувати міста, людей та культуру України.

Американський письменник уважно стежить за тим, що відбувається в нашій країні, – він активно коментує знакові події. З самого початку вторгнення він критикує Путіна, висловлює солідарність Україні та її захисникам, а також закликає весь світ допомогти у кривавій війні.

Наприклад, раніше Кінг відреагував на контрнаступ ЗСУ у середині вересня. Тоді письменник заявив, що захисники України дадуть прикурити окупантам, які вже тікають із тимчасово захоплених територій. На тлі контратаки наші захисники змогли повернути під контроль більшу частину наших територій.