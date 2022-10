– Після дев’яти місяців вбивств та у багатьох випадках тортур мирних жителів і руйнації цілих міст, росіяни називають вибух мосту “тероризмом”. Вони заслуговують на гр****ий торт, – емоційно висловився письменник.

After nine months of killing and in many cases torturing civilians; after razing whole towns; the Russians call blowing up a bridge “terrorism.” That takes the fucking cake.

— Stephen King (@StephenKing) October 9, 2022