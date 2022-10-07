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Це не твоя країна! Стівен Кінг закликав РФ забратися з України

7 Жовтня 2022, 18:03
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Стивен Кинг
Джерело: Getty Images

Американський письменник Стівен Кінг гнівно звернувся від імені усього світу до Росії. Послання Король жахів залишив у Twitter.

Так, Кінг закликав РФ залишити Україну в спокої.

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– Мир – Росії: Забирайся з України. Це не твоя країна, – написав письменник.

Менш ніж за добу твіт Кінга зібрав понад 82 тис. лайків і понад 14,9 тис. репостів.

Варто зазначити, що ще на початку повномасштабної війни – 24 лютого Стівен Кінг засудив РФ за напад на Україну. Тоді письменник розкритикував кривавого диктатора Володимира Путіна, зазначивши, що той прорахувався.

З тих пір Кінг активно виступає проти війни, а також реагує на трагічні події в нашій країні.

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Нещодавно Стівен прокоментував успіхи ЗСУ на фронті. Він зазначив, що українські воїни дають гідну відсіч російським окупантам і сказав – Слава Україні!

Теги
Підтримка України Росія Стівен Кінг
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