Американський письменник Стівен Кінг гнівно звернувся від імені усього світу до Росії. Послання Король жахів залишив у Twitter.
Так, Кінг закликав РФ залишити Україну в спокої.
World to Russia: Get the fuck out of Ukraine. It’s not your country.
— Stephen King (@StephenKing) October 6, 2022
– Мир – Росії: Забирайся з України. Це не твоя країна, – написав письменник.
Менш ніж за добу твіт Кінга зібрав понад 82 тис. лайків і понад 14,9 тис. репостів.
Варто зазначити, що ще на початку повномасштабної війни – 24 лютого Стівен Кінг засудив РФ за напад на Україну. Тоді письменник розкритикував кривавого диктатора Володимира Путіна, зазначивши, що той прорахувався.
З тих пір Кінг активно виступає проти війни, а також реагує на трагічні події в нашій країні.
Нещодавно Стівен прокоментував успіхи ЗСУ на фронті. Він зазначив, що українські воїни дають гідну відсіч російським окупантам і сказав – Слава Україні!