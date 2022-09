Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал контрнаступление ВСУ на Харьковщине и юге Украины.

В Twitter он отметил, что украинские военные имеют успехи в войне с российскими оккупантами.

The Ukrainians are kicking some ass today.

SLAVA UKRAINI!

— Stephen King (@StephenKing) September 9, 2022