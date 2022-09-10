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Украинцы надирают задницы: Стивен Кинг прокомментировал успехи ВСУ на фронте

10 сентября 2022, 23:09
Валентина Чорна редактор ленты
Стивен Кинг
Источник: Getty Images

Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал контрнаступление ВСУ на Харьковщине и юге Украины.

В Twitter он отметил, что украинские военные имеют успехи в войне с российскими оккупантами.

– Украинцы надирают задницы сегодня! Слава Украине! – написал Кинг.

Заметим, что Стивен Кинг не в первый раз поддерживает Украину. Ранее писатель отреагировал на ракетный удар России по ТРЦ в Кременчуге, где погибли десятки гражданских украинцев.

Он назвал это террористической атакой со стороны Российской Федерации.

Кроме того, Стивен Кинг отказался выпускать свои книги на территории страны-агрессора.

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Теги
Війна в Україні ВСУ Стивен Кинг
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