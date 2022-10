Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на повреждение Крымского моста 8 октября. Король хорроров считает, что властям РФ нужно переосмыслить понятие “терроризм”.

Своими мыслями Кинг поделился в Twitter.

After nine months of killing and in many cases torturing civilians; after razing whole towns; the Russians call blowing up a bridge “terrorism.” That takes the fucking cake.

— Stephen King (@StephenKing) October 9, 2022