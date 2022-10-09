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Убивали и пытали: Стивен Кинг напомнил РФ о настоящем терроризме после взрыва на Крымском мосту

9 октября 2022, 15:47
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Стивен Кинг
Источник: Getty Images

Американский писатель Стивен Кинг прокомментировал реакцию россиян на повреждение Крымского моста 8 октября. Король хорроров считает, что властям РФ нужно переосмыслить понятие “терроризм”.

Своими мыслями Кинг поделился в Twitter.

— После девяти месяцев убийств и во многих случаях пыток мирных жителей и разрушения целых городов, русские называют взрыв моста “терроризмом”. Они заслуживают на гр*****ый торт, — эмоционально выразился писатель.

Стивен высмеял заявления РФ, которые посчитали, что подрыв Крымского моста является актом терроризма. Правда, власти России забыли, что их солдаты вторглись на территорию независимой страны с целью уничтожать города, людей и культуру Украины.

Американский писатель внимательно следит за происходящим в нашей стране — он активно комментирует знаковые события. С самого начала вторжения он критикует Путина, выражает солидарность Украине и ее защитникам, а также призывает весь мир помочь в кровавой войне.

К примеру, ранее Кинг отреагировал на контрнаступление ВСУ в средине сентября. Тогда писатель заявил, что защитники Украины дадут прикурить оккупантам, которые уже убегают из временно захваченных территорий. На фоне контратаки наши защитники смогли вернуть под контроль огромную часть наших территорий.

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Війна в Україні Стивен Кинг
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