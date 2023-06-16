Українські артистки Alyona Alyona та Kola випустили новий трек під назвою Небо хилиться. Зірки також презентували і кліп до своєї роботи.
Пісня закликає нас усіх не опускати руки, навіть коли все навколо йде не так, як хотілося б.
– Коли в голові безліч запитань, а події навколо збивають тебе зі шляху і ти стоїш на роздоріжжі – найчастіше ти дивишся в небо в пошуках відповідей. Важливо розуміти, що у світі ще є правда. Про це говорили поети й письменники, мотивуючи людей не опускати руки. Знайте, що правда завжди буде явною, а світло – перемагає темряву, – підписали ролик артистки.
У кліпі Alyona Alyona і Kola лежать у полі та дивляться на небо, а також розмовляють із зірками в повній темряві.
Користувачі мережі вже відреагували на заклик зірок не опускати руки у важкий час:
- Дуже приємний трек… Гріє душу і наводить на думки…
- Неймовірні дівчата! Потрапили в серце! Дякую.
- І біль, і надія… Чудова пісня. Дякую вам.
- Дуже круто! Розвиваєте український медіапростір.
Навесні Alyona Alyona заспівала про стосунки на відстані, які перевіряються на міцність війною. Артистка заявила, що для справжнього кохання навіть різні країни не є перепоною. Співачка закликала берегти справжнє кохання і нести його крізь роки.