Українські артистки Alyona Alyona та Kola випустили новий трек під назвою Небо хилиться. Зірки також презентували і кліп до своєї роботи.

Пісня закликає нас усіх не опускати руки, навіть коли все навколо йде не так, як хотілося б.

– Коли в голові безліч запитань, а події навколо збивають тебе зі шляху і ти стоїш на роздоріжжі – найчастіше ти дивишся в небо в пошуках відповідей. Важливо розуміти, що у світі ще є правда. Про це говорили поети й письменники, мотивуючи людей не опускати руки. Знайте, що правда завжди буде явною, а світло – перемагає темряву, – підписали ролик артистки.

У кліпі Alyona Alyona і Kola лежать у полі та дивляться на небо, а також розмовляють із зірками в повній темряві.

Користувачі мережі вже відреагували на заклик зірок не опускати руки у важкий час:

Дуже приємний трек… Гріє душу і наводить на думки…

Неймовірні дівчата! Потрапили в серце! Дякую.

І біль, і надія… Чудова пісня. Дякую вам.

Дуже круто! Розвиваєте український медіапростір.

Навесні Alyona Alyona заспівала про стосунки на відстані, які перевіряються на міцність війною. Артистка заявила, що для справжнього кохання навіть різні країни не є перепоною. Співачка закликала берегти справжнє кохання і нести його крізь роки.