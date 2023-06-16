Украинские артистки Alyona Alyona и Kola выпустили новый трек под названием Небо хилиться. Звезды также презентовали и клип к своей работе.

Песня призывает нас всех не опускать руки, даже когда все вокруг идет не так, как хотелось бы.

— Когда в голове множество вопросов, а события вокруг сбивают тебя с пути и ты стоишь на распутье — чаще всего ты смотришь в небо в поисках ответов. Важно понимать, что в мире еще есть правда. Об этом говорили поэты и писатели, мотивируя людей не опускать руки. Знайте, что правда всегда будет явной, а свет — побеждает тьму, — подписали ролик артистки.

В клипе Alyona Alyona и Kola лежат в поле и смотрят на небо, а также разговаривают со звездами в полной темноте.

Пользователи сети уже отреагировали призыв звезд не опускать руки в трудное время:

Очень приятный трек… Греет душу и наводит на мысли…

Невероятные девушки! Попали в сердце! Спасибо.

И боль, и надежда… Замечательная песня. Спасибо вам.

Очень круто! Развиваете украинское медиа пространство.

Весной Alyona Alyona спела об отношениях на расстоянии, которые проверяются на прочность войной. Артистка заявила, что для настоящей любви даже разные страны не являются преградой. Певица призвала беречь настоящую любовь и нести ее сквозь годы.