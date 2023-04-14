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Пробирает до мурашек: Alyona Alyona спела о любви на расстоянии

14 апреля 2023, 13:34
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Alyona Alyona
Источник: Alyona Alyona

Известная украинская рэперша Alyona Alyona презентовала лирическую песню Не втратимо зв’язок. В первом сольном релизе 2023 года звезда рассказала о любви, которая существует вопреки расстоянию и километрам.

— Верю в то, что любовь существует на расстоянии. Если души сплелись, то связь между ними проносится между странами, сквозь дни и ночи, сквозь времена года. Такая любовь всегда греет сердце, мотивирует жить, вселяет надежду и согревает даже тогда, когда кажется, что мороз проник в самое сердце. Цените свою любовь, несите ее сквозь годы и пусть все последующие поколения видят, как мы умеем любить и что для нас на самом деле важна душевная связь, — рассказывает Alyona Alyona.

Пробирає знов від сумних думок, Ти тепер далеко, мов над хатами димок. Та у моїй уяві ми вже поруч сидимо, Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв’язок.

Поклонникам Alyona Alyona лирический трек зашел с первых нот:

  • Замечательное сочетание традиционной украинской манеры исполнения с современными музыкальными тенденциями!
  • Песня, которая сейчас так необходима. Спасибо!
  • До мурашек! Спасибо за трек!
  • Будто разговор по душам. Даже кажется, домом пахнет и сад цветет. Тепло.
  • Слушаю песню, а в голове свой “клип” происходит. Родные люди и лучшие моменты перед глазами.
  • Наконец очередная невероятная композиция, которая пробирает до мурашек. Храни Боже нашу родную Украину!

Ранее Alyona Alyona исполнила отрывок этой песни на жестовом языке, чтобы “музыку могли слушать и чувствовать все”.

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