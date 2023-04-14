Известная украинская рэперша Alyona Alyona презентовала лирическую песню Не втратимо зв’язок. В первом сольном релизе 2023 года звезда рассказала о любви, которая существует вопреки расстоянию и километрам.

— Верю в то, что любовь существует на расстоянии. Если души сплелись, то связь между ними проносится между странами, сквозь дни и ночи, сквозь времена года. Такая любовь всегда греет сердце, мотивирует жить, вселяет надежду и согревает даже тогда, когда кажется, что мороз проник в самое сердце. Цените свою любовь, несите ее сквозь годы и пусть все последующие поколения видят, как мы умеем любить и что для нас на самом деле важна душевная связь, — рассказывает Alyona Alyona.

Пробирає знов від сумних думок, Ти тепер далеко, мов над хатами димок. Та у моїй уяві ми вже поруч сидимо, Навіть коли вимкнуть світло, ми не втратимо зв’язок.

Поклонникам Alyona Alyona лирический трек зашел с первых нот:

Замечательное сочетание традиционной украинской манеры исполнения с современными музыкальными тенденциями!

Песня, которая сейчас так необходима. Спасибо!

До мурашек! Спасибо за трек!

Будто разговор по душам. Даже кажется, домом пахнет и сад цветет. Тепло.

Слушаю песню, а в голове свой “клип” происходит. Родные люди и лучшие моменты перед глазами.

Наконец очередная невероятная композиция, которая пробирает до мурашек. Храни Боже нашу родную Украину!

Ранее Alyona Alyona исполнила отрывок этой песни на жестовом языке, чтобы “музыку могли слушать и чувствовать все”.