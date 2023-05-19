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Усім, хто сумує за сім’єю: Океан Ельзи та Kola зворушили новим кліпом

19 Травня 2023, 11:54
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Океан Ельзи

Океан Ельзи та Kola випустили спільну пісню під назвою Коли ми двоє та кліп для неї. Новий реліз присвячений усім тим, хто любить і вірить.

Вакарчук заявив, що написав її буквально за один вечір, коли сумував за своєю сім’єю наодинці.

У кліпі можна побачити хлопця та дівчину в лісі, які страждають від самотності, а наприкінці знаходять світло, яке передбачає довгоочікувану зустріч. Робота чудово доповнює сенс пісні.

– У той момент я відчув, що переживають сотні тисяч людей. Я з багатьма дружу, говоримо про різне, знаю їхні особисті історії – розлука для багатьох є надважкою, а миті, коли випадає нагода коротких зустрічей із дітьми, дружиною, чоловіком або коханою людиною – справжнє щастя, – зізнався музикант.

Святослав додав, що ідея дуету в нього виникла, коли біля прифронтового міста обіймалася пара – чоловік був у військовій формі. І в цей момент по радіо в авто грала пісня Насті.

У квітні Kola випустила пісню Інші ми. Разом із композицією виконавиця представила відеокліп, зроблений за допомогою штучного інтелекту. Робота створена, щоб описати сприйняття людей свого оточення.

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Теги
KOLA Океан Ельзи Святослав Вакарчук
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