Артист Дмитро Монатик розповів про українських зірок, які продовжують мовчати про війну. Танцюрист заявив, що це на їхній совісті і їм з цим жити.

– Я ні до кого особисто не звертався з українських зірок із проханням підтримати свою країну. Я зробив звернення і чітко розумів, що вони це побачать. Хто хоче відреагувати – він це зробить. А тим, хто вирішив мовчати, із цим доведеться жити далі. Для мене це незрозуміло. Телефонувати й писати їм марно, якщо вони не зробили висновки. Мої слова для них будуть порожнім звуком, – розповів Дмитро.

Артист також розповів, що думає про вірш, який опублікував 25 лютого на тлі війни в Україні.

– Вони його почули, але я не знаю, чи він зміг на них вплинути. Я знаю людей із РФ, які виходили на мітинги – це дуже складно. Але це було у період, коли за пікет давали 15 діб, а не 15 років. Ну, а зараз – це неможливо, – зізнався Дмитро.

Раніше Монатик зізнався про бажання воювати. Щоправда, він не вирушив на фронт через сім’ю, а також через нульовий досвід у цій справі.