Я у військовій справі нуль: Дмитро Монатик розповів про бажання піти на фронт

Український мультиартист Дмитро Монатик розповів про своє бажання воювати. Співак та танцюрист зізнався, що у цій справі він повний нуль.

– На другий день повномасштабної війни я написав вірш, який присвятив подіям в Україні. Він набрав 16 млн переглядів за 5 годин – я зрозумів, що це не порожній звук, і в цьому є моя сила. Мене рвало на частини, я дуже багато вів дискусій зі своєю дружиною, адже зараз усі воюють, і я теж мушу їхати, – розповів Монатик.

Артист зізнався, що не поїхав на фронт через свою сім’ю.

– І мене дружина питала: як нам бути далі – як ти зараз залишиш нас під час війни? Сім’я завжди була для мене дуже важливим фактором у житті та великим досягненням. Я не знав, як мені бути далі, і я телефонував знайомим військовим, які мені казали: так, Діма ось тільки тебе з твоїм військовим досвідом тут не вистачало. Я не боюся сказати правду – я у військовій справі нуль. Думаю, що я точно розгубився б там і питав би як перезарядити автомат. Я не можу уявити, що я когось убиваю, – заявив Дмитро.

Монатик додав, що готовий йти на артфронт.