Украинский мультиартист Дмитрий Монатик выпустил песню From U to z и клип для нее. Музыкант посвятил песню символам, которые смогли охватить весь спектр чувств.

Клип снят в стиле stop-motion, когда каждая секунда видео делается из десятков снимков, на которых происходящее двигается. Когда ролик собирается в кучу, анимация “оживает”.

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— Услышав песню, уже сложно было отказаться от символов. Ими лучше охватить весь спектр чувств. Любовь, дружба, самоотверженность, жизнь, смерть и война – без пафоса и фальши, об этом хочется и нужно говорить, — заявил Монатик.

С помощью ролика и песни артист хочет показать жажду жизни украинцев, которые всем своим желанием хотят победить зло и быть свободными. В ролике можно заметить, что музыкант сделал акцент на сердце, ведь на него сейчас давит реалии жизни — как снаружи, так изнутри.

Пользователи сети уже отреагировали на новое творчество Монатика:

Спасибо за ваши песни, Крым слушает вас…. Я жду Ваших ритмичных и веселых песен после нашей победы!

Спасибо за творчество! Она вдохновляет в эти трудные времена!

Дима — шикарный артист и очень хороший человек. Лучший.

Ранее Монатик рассказал, почему продолжает творить, а не пошел воевать на фронт. Музыкант добавил, что в этом опасном деле он полный ноль, и принял решение остаться со своей семьей.