Український музичний продюсер Потап звернувся до російських зірок, які мовчать про війну в Україні.

В Instagram він оприлюднив колаж із їхніх фото. На ньому можна побачити Михайла Галустяна, Єгора Крида, Нону Гришаєву, Діму Білана, Філіпа Кіркорова, Андрія Малахова, Сергія Шнурова, Наташу Корольову, Ларису Доліну, Дмитра Нагієва, Алсу, Василя Вакуленка та багатьох інших.

– На терезах занадто багато… Кар’єри, сім’ї, бізнес… Різний вік, глибина проникнення… Але так за помахом чарівної палички замовчати всім одночасно чи переписувати за методичкою пости про патріотизм у ті самі дні, коли ваша країна стала терористом №1 на планеті під керівництвом шизофреніка з бункера…, – написав Потап.

Продюсер згадав про Гостомель, Бучу, Ірпінь, Маріуполь і те, скільки крові, насильства, жорстокості та смерті там було.

– Невже це не привід скористатися роками, досвідом, славою, впливом на маси, щоб висловити свою позицію? Так… Буде боляче, страшно, важко, але ви завжди будете поважати себе за те, що посміли бути людиною! За те, що ви можете сказати! – підсумував Потап.

Раніше Потап звернувся до актора Сергія Безрукова. Продюсер зачитав вірш власного авторства, в якому закликав Безрукова слухати Потапа, оскільки співгромадяни актора гинуть в Україні.