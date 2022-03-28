Український музичний продюсер Потап звернувся до російського актора Сергія Безрукова, який підтримав війну в Україні.

Продюсер зачитав вірш власного авторства, в якому закликав Безрукова слухати Потапа, оскільки співгромадяни актора гинуть в Україні. Також музикант зазначив, що якщо російський воїн і повернеться додому, то без рук, без очей і ноги.

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Есть место и в полях России

Среди нечуждых вам гробов.

Сережа, за кого всех держишь?

За лохов

Ведь пачками везут Безруков

И без ногОв, без голов

Твоих же соплеменников, Сережа,

Которых все тут держат за лохов.

Я понимаю, что цитата, что это классика, небось,

Сережа, слушай-ка Потапа, ты это дело, Серый, брось.

Из тех племен, что состоит Россия,

Ваш Путин бросил к нам орду.

И думали, что мы бессильны.

Сережа, все они в аду.

Сережа, на своей земле сражаться –

Не на соседей нападать.

Не знаете вы это, братцы.

Ой, бл**ь, не братцы, твою м**ь!

Как мог я так оговориться,

Вы нам не братья, а враги.

И русский воин, если возвратиться,

То уж без рук, без глаз и без ноги.

Річ у тім, що раніше Безруков зачитав вірш Олександра Пушкіна На­клеп­ни­кам Росії. В цьому тексті, який присвячений придушенню польського повстання, Пушкін закликав Захід не втручатися в “домашню суперечку слов’ян” .

– Оставьте: это спор славян между собою. Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою. Вопрос, которого не разрешите вы, – прочитав Сергій.

Не всі зірки російського шоу-бізнесу набрали до рота води. Є й ті, хто виступив проти війни в Україні – Андрій Макаревич, Максим Галкін, Борис Гребенщиков, Валерій Меладзе, Катерина Варнава та інші.