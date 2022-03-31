Українському музичному продюсеру Потапу знову надійшла погроза з російського номера.

В Instagram артист оприлюднив скрін повідомлення з погрозою: Зрадників Батьківщини, які підтримують ворогів усього адекватного людства – українських неонацистів, чекає розплата! І вона неминуча! Скоро ти відповіси за все!

Зі свого боку Потап відповів, що їм необхідно шикуватися у чергу.

– Якщо вже ви шантажуєте мене і погрожуєте, спробуйте робити це не з російських номерів. Якщо не вдається відправити з українського, то хоча б пишіть українською. Якщо не виходить ні те, ні інше, прошу вас використати правильний прапор та символіку, у вашому випадку підійде російський прапор та фашистська свастика, – зазначив продюсер.

Також він додав, що “доброзичливцям” доведеться почекати, оскільки він дуже зайнятий.

– Як і всі мої друзі націоналісти, а таких понад 40 млн, ми займаємось тим, що боремося з вашими оккупантами-фашистами. Вас дуже багато, чи не могли б ви самоорганізуватися та стати до черги? Дякую за розуміння! Слава Україні, – підсумував Потап.

Раніше Потап уже розповідав про те, що отримує погрози від росіян. У своєму Instagram він показав скріншот повідомлення зі словами: Ми тебе знайшли. Чекай гостей!