Украинский музыкальный продюсер Потап обратился к российским звездам, которые продолжают молчать о войне в Украине.

В Instagram он обнародовал коллаж из их фото. На нем можно рассмотреть Михаила Галустяна, Егора Крида, Нону Гришаеву, Диму Билана, Филиппа Киркорова, Андрея Малахова, Сергея Шнурова, Наташу Королеву, Ларису Долину, Дмитрия Нагиева, Алсу, Василия Вакуленко и многих других.

— На весах слишком много… Карьеры, семьи, бизнес… Разный возраст, глубина проникновения… Но так по мановению волшебной палочки замолчать всем одновременно или переписывать по методичке посты о патриотизме в те самые дни, когда ваша страна стала террористом №1 на планете под руководством шизофреника из бункера…, — написал Потап.

Продюсер упомянул о Гостомеле, Буче, Ирпене, Мариуполе и том, сколько крови, насилия, жестокости и смерти там было.

— Неужели это не повод воспользоваться годами, опытом, славой, влиянием на массы, чтобы высказать свою позицию? Да… Будет больно, страшно, тяжело, но вы всегда себя будете уважать за то, что посмели быть человеком! За то, что можете сказать! — подытожил Потап.

Ранее Потап обратился к актеру Сергею Безрукову. Продюсер зачитал стихотворение собственного авторства, в котором призвал Безрукова слушать Потапа, поскольку сограждане актера гибнут в Украине.