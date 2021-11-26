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Варто було залишити для особистого архіву: Мішина крупним планом показала сідниці

26 Листопада 2021, 13:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ксенія Мішина
Джерело: Ксенія Мішина

Українська акторка Ксенія Мішина крупним планом показала свої сідниці.

Артистка наразі перебуває на відпочинку в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати), звідки із задоволенням ділиться зі своїми шанувальниками фотографіями. Так, в Instagram Ксенія оприлюднила серію знімків у роздільному купальнику темно-зеленого кольору.

Мішина позує біля басейну та у воді, демонструючи свою підтягнуту форму. На одному з фото на першому плані сідниці акторки.

– А тепер доброго ранку, – підписала знімки Ксенія.

Шанувальники Мішиної розділилися на два табори. Хтось у захваті від нових фото акторки, а хтось розкритикував їх, наголосивши, що такі знімки – занадто. Згадали і екс-коханого Ксенії, коміка Олександра Еллерта, сказавши, що це з ним вона стала такою розкутою.

  • Ось це добрий ранок.
  • Розкішні фото.
  • Друге фото варто залишити для особистого архіву. Гортаєш карусель і бачиш інтимні місця, які бачити варто було б тому, кому хочеться – вам чи коханому чоловікові.
  • Якось стало багато сідниць.
  • Навіщо свою промежину виставляти?
  • Витвір мистецтва.
  • Розчарування.
  • Перше та третє фото класні, але друге – жах.
  • Дуже гарненька.
  • Несподівано, але гарно.
  • Після того як розійшлася з Еллертом, стала всю свою красу виставляти.
  • Це Еллерт так на Ксюшу впливає, що вона стала такою розкутою?
  • Неймовірна. – Пишуть у коментарях Мішиної.
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Нещодавно ми писали, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відписалися одне від одного в Instagram. Також вони видалили практично всі спільні фото.

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