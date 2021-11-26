Українська акторка Ксенія Мішина крупним планом показала свої сідниці.

Артистка наразі перебуває на відпочинку в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати), звідки із задоволенням ділиться зі своїми шанувальниками фотографіями. Так, в Instagram Ксенія оприлюднила серію знімків у роздільному купальнику темно-зеленого кольору.

Мішина позує біля басейну та у воді, демонструючи свою підтягнуту форму. На одному з фото на першому плані сідниці акторки.

– А тепер доброго ранку, – підписала знімки Ксенія.

Шанувальники Мішиної розділилися на два табори. Хтось у захваті від нових фото акторки, а хтось розкритикував їх, наголосивши, що такі знімки – занадто. Згадали і екс-коханого Ксенії, коміка Олександра Еллерта, сказавши, що це з ним вона стала такою розкутою.

Ось це добрий ранок.

Розкішні фото.

Друге фото варто залишити для особистого архіву. Гортаєш карусель і бачиш інтимні місця, які бачити варто було б тому, кому хочеться – вам чи коханому чоловікові.

Якось стало багато сідниць.

Навіщо свою промежину виставляти?

Витвір мистецтва.

Розчарування.

Перше та третє фото класні, але друге – жах.

Дуже гарненька.

Несподівано, але гарно.

Після того як розійшлася з Еллертом, стала всю свою красу виставляти.

Це Еллерт так на Ксюшу впливає, що вона стала такою розкутою?

Неймовірна. – Пишуть у коментарях Мішиної.

Нещодавно ми писали, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відписалися одне від одного в Instagram. Також вони видалили практично всі спільні фото.