Українська акторка Ксенія Мішина крупним планом показала свої сідниці.
Артистка наразі перебуває на відпочинку в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати), звідки із задоволенням ділиться зі своїми шанувальниками фотографіями. Так, в Instagram Ксенія оприлюднила серію знімків у роздільному купальнику темно-зеленого кольору.
Мішина позує біля басейну та у воді, демонструючи свою підтягнуту форму. На одному з фото на першому плані сідниці акторки.
– А тепер доброго ранку, – підписала знімки Ксенія.
Шанувальники Мішиної розділилися на два табори. Хтось у захваті від нових фото акторки, а хтось розкритикував їх, наголосивши, що такі знімки – занадто. Згадали і екс-коханого Ксенії, коміка Олександра Еллерта, сказавши, що це з ним вона стала такою розкутою.
- Ось це добрий ранок.
- Розкішні фото.
- Друге фото варто залишити для особистого архіву. Гортаєш карусель і бачиш інтимні місця, які бачити варто було б тому, кому хочеться – вам чи коханому чоловікові.
- Якось стало багато сідниць.
- Навіщо свою промежину виставляти?
- Витвір мистецтва.
- Розчарування.
- Перше та третє фото класні, але друге – жах.
- Дуже гарненька.
- Несподівано, але гарно.
- Після того як розійшлася з Еллертом, стала всю свою красу виставляти.
- Це Еллерт так на Ксюшу впливає, що вона стала такою розкутою?
- Неймовірна. – Пишуть у коментарях Мішиної.
Нещодавно ми писали, що Ксенія Мішина та Олександр Еллерт відписалися одне від одного в Instagram. Також вони видалили практично всі спільні фото.