Украинская актриса Ксения Мишина крупным планом показала свои ягодицы.

Артистка сейчас находится на отдыхе в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), откуда с удовольствием делится со своими поклонниками фотографиями. Так, в Instagram Ксения обнародовала серию снимков в раздельном купальнике темно-зеленого цвета.

Мишина позирует около бассейна и в воде, демонстрируя свою подтянутую форму. На одном из фото на первом плане и вовсе ягодицы актрисы.

— А теперь доброе утро, — подписала снимки Ксения.

Поклонники Мишиной разделились на два лагеря. Кто-то в восторге от новых фото актрисы, а кто-то раскритиковал их, отметив, что такие снимки — слишком. Вспомнили и экс-возлюбленного Ксении, комика Александр Эллерта, сказав, что это с ним она стала такой раскрепощенной.

Вот это доброе утро.

Шикарные фото.

Второе фото стоило оставить для личного архива. Листаешь карусель и видишь интимные места, которые видеть стоило бы тому, кому хочется — вам или любимому мужчине.

Как-то стало много попы.

Зачем свою промежность выставлять?

Произведение искусства.

Разочарование.

Первое и третье фото классные, но второе — ужас.

Очень хорошенькая.

Неожиданно, но красиво.

После того как разошлась с Эллертом, стала все свои прелести выставлять.

Это Эллерт так на Ксюшу влияет, что она стала такой раскрепощенной?

Невероятная. — Пишут в комментариях Мишиной.

Недавно мы писали, что Ксения Мишина и Александр Эллерт отписались друг от друга в Instagram. Также они удалили практически все общие фото.