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Стоило оставить для личного архива: Мишина крупным планом показала ягодицы

26 ноября 2021, 13:54
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Ксенія Мішина
Источник: Ксения Мишина

Украинская актриса Ксения Мишина крупным планом показала свои ягодицы.

Артистка сейчас находится на отдыхе в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), откуда с удовольствием делится со своими поклонниками фотографиями. Так, в Instagram Ксения обнародовала серию снимков в раздельном купальнике темно-зеленого цвета.

Мишина позирует около бассейна и в воде, демонстрируя свою подтянутую форму. На одном из фото на первом плане и вовсе ягодицы актрисы.

— А теперь доброе утро, — подписала снимки Ксения.

Поклонники Мишиной разделились на два лагеря. Кто-то в восторге от новых фото актрисы, а кто-то раскритиковал их, отметив, что такие снимки — слишком. Вспомнили и экс-возлюбленного Ксении, комика Александр Эллерта, сказав, что это с ним она стала такой раскрепощенной.

  • Вот это доброе утро.
  • Шикарные фото.
  • Второе фото стоило оставить для личного архива. Листаешь карусель и видишь интимные места, которые видеть стоило бы тому, кому хочется — вам или любимому мужчине.
  • Как-то стало много попы. 
  • Зачем свою промежность выставлять?
  • Произведение искусства. 
  • Разочарование.
  • Первое и третье фото классные, но второе — ужас.
  • Очень хорошенькая.
  • Неожиданно, но красиво.
  • После того как разошлась с Эллертом, стала все свои прелести выставлять.
  • Это Эллерт так на Ксюшу влияет, что она стала такой раскрепощенной?
  • Невероятная. — Пишут в комментариях Мишиной.
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Недавно мы писали, что Ксения Мишина и Александр Эллерт отписались друг от друга в Instagram. Также они удалили практически все общие фото.

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