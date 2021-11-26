Украинская актриса Ксения Мишина крупным планом показала свои ягодицы.
Артистка сейчас находится на отдыхе в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты), откуда с удовольствием делится со своими поклонниками фотографиями. Так, в Instagram Ксения обнародовала серию снимков в раздельном купальнике темно-зеленого цвета.
Мишина позирует около бассейна и в воде, демонстрируя свою подтянутую форму. На одном из фото на первом плане и вовсе ягодицы актрисы.
— А теперь доброе утро, — подписала снимки Ксения.
Поклонники Мишиной разделились на два лагеря. Кто-то в восторге от новых фото актрисы, а кто-то раскритиковал их, отметив, что такие снимки — слишком. Вспомнили и экс-возлюбленного Ксении, комика Александр Эллерта, сказав, что это с ним она стала такой раскрепощенной.
- Вот это доброе утро.
- Шикарные фото.
- Второе фото стоило оставить для личного архива. Листаешь карусель и видишь интимные места, которые видеть стоило бы тому, кому хочется — вам или любимому мужчине.
- Как-то стало много попы.
- Зачем свою промежность выставлять?
- Произведение искусства.
- Разочарование.
- Первое и третье фото классные, но второе — ужас.
- Очень хорошенькая.
- Неожиданно, но красиво.
- После того как разошлась с Эллертом, стала все свои прелести выставлять.
- Это Эллерт так на Ксюшу влияет, что она стала такой раскрепощенной?
- Невероятная. — Пишут в комментариях Мишиной.
Недавно мы писали, что Ксения Мишина и Александр Эллерт отписались друг от друга в Instagram. Также они удалили практически все общие фото.