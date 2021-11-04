Українська акторка Ксенія Мішина розповіла, як потрапила у психіатричну лікарню. Зірка зізналася, що у 18 років почала страждати від панічних атак та високого тиску.

Під час навчання в економічному університеті вона втратила інтерес не лише до майбутньої професії, а й до життя.

– Якоїсь миті я зловила себе на думці, що дивлюся на все ніби з акваріума. Я бачу, що життя йде, але воно десь там за склом, а я в воді без жодної надії на порятунок. Світ став абсолютно прісним, що, за ідеєю, дивно для молодої, 18-річної дівчини,- поділилася акторка.

Одного дня Ксенія випила каву в університетській їдальні, а через годину їй стало погано. Батьки відвезли дочку в лікарню, де медики визначили, що у 18-річної дівчини надто високий тиск.

– З того дня почалося моє персональне пекло. Щодня відбувалися панічні атаки. Це зламало мене, я злягла. Буквально. Коли моє тіло приймало вертикальне положення, йому ставало настільки погано, що я не могла зробити і кроку. Саме тоді я дізналася, які бувають страхи у людей: страх смерті, страх життя, страх усього, – пригадала Мішина.

Батьки зірки об’їздили багато медичних установ, проте життєві показники Ксенії були в нормі. Потім Мішина опинилася у психіатричній лікарні, звідки її направили до психотерапевта.

Своїм прикладом Ксенія хоче показати, що не варто нехтувати психологічними проблемами та внутрішніми переживаннями.