Букерівська премія 2023 року оголосила лонгліст книжок, які боротимуться за перемогу. До списку увійшли книжки з чотирьох континентів і десять авторів.

Так, перелік складається з 13 книжок, а 21 вересня вже стане відомий список із 6 книжок.

Лонгліст Букерівської премії 2023:

Айобамі Адебайо. A Spell of Good Things (Чари добрих справ);

Себастьян Беррі. Old God’s Time (Час старого бога);

Сара Бернштейн. Study for Obedience (Вчимося слухняності);

Джонатан Ескоффері. If I Survive You (Якщо я переживу тебе);

Елейн Фіні. How to Build a Boat (Як побудувати човен);

Пол Гардінг. This Other Eden (Цей інший рай);

Шан Г’юз. Перл;

Вікторія Ллойд-Барлоу. Маленькі пташині серця;

Пол Лінч. Prophet Song (Пісня пророка);

Мартін Макіннес. In Ascension (На підйомі);

Четна Мару. Western Lane (Західний провулок);

Пол Мюррей. The Bee Sting (Жало бджоли);

Тан Тван Енг. The House of Doors (Будинок дверей).

Відомо, що головою журі Букерівської премії 2023 року став романіст Есі Едугян, роботи якого двічі входили до шортлістів премії. Разом із ним переможця обиратимуть письменник і режисер Аджоа Андох, поет і викладач Мері Джин Чан, професор Джеймс Шапіро і письменник Роберт Вебб.

Ці експерти обирають переможців з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023 року.

Усі 13 книг зачіпають важливі соціальні теми – від особистих драм до зміни клімату, наукових проривів і пригноблення меншин.

Нещодавно було названо лауреатів Шевченківської премії 2023. Також президент України Володимир Зеленський оголосив нових членів комітету, які обиратимуть переможців наступні три роки.