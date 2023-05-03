Організатори Оскара 2024 змінили правила для престижної кінопремії. Оновлення торкнуться соцмереж та агітації голосувати за певного номінанта, а також вечірок.

Так, тепер членам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук заборонено закликати користувачів соцмереж голосувати за одного з кандидатів на Оскар. Організатори також не зможуть анонімно заявляти в ЗМІ про свій вибір переможця.

Зміни для Оскара 2024 на соцмережах не закінчилися. Членам журі заборонено проводити приватні заходи, зокрема й вечірки, кінопокази, якщо вони не мають прямого стосунку до одного з фільмів у номінантах.

Оновлення в правилах з’явилися на тлі низки інцидентів під час Оскара 2023. Приміром, продюсер фільму Топ Ган: Маверік Джеррі Брукгаймер влаштував вечірку у своєму домі, де було кілька членів журі премії. Тепер їх не можна буде запрошувати на такі заходи.

Ще один скандал утворився навколо Мішель Єо, яка перемогла в номінації Найкраща жіноча роль. У соцмережах вона опублікувала публікацію Vogue, в якій її хвалять за гру і вважають, що саме вона має перемогти, а не Кейт Бланшетт. Тепер номінанти не зможуть робити такі публікації.

Нагадаємо, що вже розкрито дату проведення Оскара 2024. Щорічний захід заплановано на 10 березня, а подати заявки можна буде не пізніше від 18 листопада 2023 року.