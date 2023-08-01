Букеровская премия 2023 объявила лонг-лист книг, которые будут бороться за победу. В список вошли книги с четырех континентов и десять авторов.

Так, перечень состоит из 13 книг, а 21 сентября уже станет известен список из 6 книг.

Лонг лист Букеровской премии 2023:

Айобами Адебайо. A Spell of Good Things (Чары добрых дел);

Себастьян Бэрри. Old God’s Time (Время старого бога);

Сара Бернштейн. Study for Obedience (Учимся послушанию);

Джонатан Эскоффери. If I Survive You (Если я переживу тебя);

Элейн Фини. How to Build a Boat (Как построить лодку);

Пол Хардинг. This Other Eden (Этот другой рай);

Шан Хьюз. Перл;

Виктория Ллойд-Барлоу. Маленькие птичьи сердца;

Пол Линч. Prophet Song (Песня пророка);

Мартин Макиннес. In Ascension (На подъеме);

Четна Мару. Western Lane (Западный переулок);

Пол Мюррей. The Bee Sting (Жало пчелы);

Тан Тван Энг. The House of Doors (Дом дверей).

Известно, что главой жюри Букеровской премии 2023 стал романист Эси Эдугян, работы которого дважды входили в шорт-листы премии. Вместе с ним победителя будут выбирать писатель и режиссер Аджоа Андох, поэт и преподаватель Мэри Джин Чан, профессор Джеймс Шапиро и писатель Роберт Уэбб.

Эти эксперты выбирают победителей с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

Все 13 книг затрагивают важные социальные темы — от личных драм изменения климата, научных прорывов и угнетения меньшинств.

Недавно было названо лауреатов Шевченковской премии 2023. Также президент Украины Владимир Зеленский огласил новых членов комитета, которые будут выбирать победителей следующие три года.