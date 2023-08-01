Букеровская премия 2023 объявила лонг-лист книг, которые будут бороться за победу. В список вошли книги с четырех континентов и десять авторов.
Так, перечень состоит из 13 книг, а 21 сентября уже станет известен список из 6 книг.
Лонг лист Букеровской премии 2023:
- Айобами Адебайо. A Spell of Good Things (Чары добрых дел);
- Себастьян Бэрри. Old God’s Time (Время старого бога);
- Сара Бернштейн. Study for Obedience (Учимся послушанию);
- Джонатан Эскоффери. If I Survive You (Если я переживу тебя);
- Элейн Фини. How to Build a Boat (Как построить лодку);
- Пол Хардинг. This Other Eden (Этот другой рай);
- Шан Хьюз. Перл;
- Виктория Ллойд-Барлоу. Маленькие птичьи сердца;
- Пол Линч. Prophet Song (Песня пророка);
- Мартин Макиннес. In Ascension (На подъеме);
- Четна Мару. Western Lane (Западный переулок);
- Пол Мюррей. The Bee Sting (Жало пчелы);
- Тан Тван Энг. The House of Doors (Дом дверей).
Известно, что главой жюри Букеровской премии 2023 стал романист Эси Эдугян, работы которого дважды входили в шорт-листы премии. Вместе с ним победителя будут выбирать писатель и режиссер Аджоа Андох, поэт и преподаватель Мэри Джин Чан, профессор Джеймс Шапиро и писатель Роберт Уэбб.
Эти эксперты выбирают победителей с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.
Все 13 книг затрагивают важные социальные темы — от личных драм изменения климата, научных прорывов и угнетения меньшинств.
Недавно было названо лауреатов Шевченковской премии 2023. Также президент Украины Владимир Зеленский огласил новых членов комитета, которые будут выбирать победителей следующие три года.