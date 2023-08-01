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Искусство

Стоят внимания: оглашен лонг-лист Букеровской премии 2023

1 августа 2023, 16:00
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Книги

Букеровская премия 2023 объявила лонг-лист книг, которые будут бороться за победу. В список вошли книги с четырех континентов и десять авторов.

Так, перечень состоит из 13 книг, а 21 сентября уже станет известен список из 6 книг.

Лонг лист Букеровской премии 2023:

  • Айобами Адебайо. A Spell of Good Things (Чары добрых дел);
  • Себастьян Бэрри. Old God’s Time (Время старого бога);
  • Сара Бернштейн. Study for Obedience (Учимся послушанию);
  • Джонатан Эскоффери. If I Survive You (Если я переживу тебя);
  • Элейн Фини. How to Build a Boat (Как построить лодку);
  • Пол Хардинг. This Other Eden (Этот другой рай);
  • Шан Хьюз. Перл;
  • Виктория Ллойд-Барлоу. Маленькие птичьи сердца;
  • Пол Линч. Prophet Song (Песня пророка);
  • Мартин Макиннес. In Ascension (На подъеме);
  • Четна Мару. Western Lane (Западный переулок);
  • Пол Мюррей. The Bee Sting (Жало пчелы);
  • Тан Тван Энг. The House of Doors (Дом дверей).

Известно, что главой жюри Букеровской премии 2023 стал романист Эси Эдугян, работы которого дважды входили в шорт-листы премии. Вместе с ним победителя будут выбирать писатель и режиссер Аджоа Андох, поэт и преподаватель Мэри Джин Чан, профессор Джеймс Шапиро и писатель Роберт Уэбб. 

Эти эксперты выбирают победителей с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года. 

Все 13 книг затрагивают важные социальные темы — от личных драм изменения климата, научных прорывов и угнетения меньшинств.

Недавно было названо лауреатов Шевченковской премии 2023. Также президент Украины Владимир Зеленский огласил новых членов комитета, которые будут выбирать победителей следующие три года.

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