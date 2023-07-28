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Мистецтво

Шевченківська премія 2023: названо лауреатів і нових членів комітету

28 Липня 2023, 17:11
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Шеваченківська премія

Президент Володимир Зеленський оголосив лауреатів Шевченківської премії 2023. Крім цього стало відомо, хто увійде до складу нового комітету.

Так, лауреатом премії у 2023 році стали:

  • Калитко Катерина за книгу поезій Орден мовчальниць;
  • члени гурту Хорея Козацька за альбом Пісні Української революції;
  • Назаренко Михайло за книгу Крім Кобзаря. Антологія української літератури. 1792 – 1883;
  • журналіст Портніков Віталій;
  • Цілик Ірина за фільм Земля блакитна, ніби апельсин;

У 2023 році премія становить 429 тис. грн.

Також президент України оголосив нових членів комітету Шевченківської премії – вони обиратимуть переможця наступні три роки.

Головою комітету призначили Євгена Нищука ще 22 травня за наказом Володимира Зеленського. Також членами колегіального органу стали:

  • письменник і перекладач Дмитро Чистяк;
  • театральний критик і заслужений артист України Сергій Васильєв;
  • театральний критик Ганна Веселовська, яка була в комітеті з 2010 по 2016 рік;
  • фотохудожник і викладач Ігор Гайдай;
  • художник та ілюстратор Олексій Жиров (Олекса Манн);
  • журналіст і ведучий Вадим Карп’як;
  • кандидат мистецтвознавства Олена Кашуба-Вольвач;
  • мистецтвознавиця Валентина Корнієнко;
  • співак і журналіст Василь Кузан;
  • письменник і поет Андрій Любка;
  • співак Олег Михайлюта з ТНМК;
  • письменниця Олеся Мудрак-Ковалів;
  • актриса Іванна Сахно;
  • художник Віктор Сидоренко;
  • лауреат Шевченкової премії 2001 року Володимир Сіренко;
  • композиторка Богдана Фроляк;
  • кавалер французького ордена мистецтв і літератури Андрій Халпахчі;
  • співачка Анжеліка Швачка.

Зеленський також доручив комітету провести конкурс на здобуття Шевченкової премії 2024 року серед творів літератури і мистецтва, публіцистики та журналістики, присвячених війні України з Росією.

Нагадаємо, що в березні голова комітету Шевченківської премії Макаров подав у відставку на тлі скандалу.

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Джерело
Офіс президента
Теги
Премія
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