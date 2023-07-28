Президент Володимир Зеленський оголосив лауреатів Шевченківської премії 2023. Крім цього стало відомо, хто увійде до складу нового комітету.
Так, лауреатом премії у 2023 році стали:
- Калитко Катерина за книгу поезій Орден мовчальниць;
- члени гурту Хорея Козацька за альбом Пісні Української революції;
- Назаренко Михайло за книгу Крім Кобзаря. Антологія української літератури. 1792 – 1883;
- журналіст Портніков Віталій;
- Цілик Ірина за фільм Земля блакитна, ніби апельсин;
У 2023 році премія становить 429 тис. грн.
Також президент України оголосив нових членів комітету Шевченківської премії – вони обиратимуть переможця наступні три роки.
Головою комітету призначили Євгена Нищука ще 22 травня за наказом Володимира Зеленського. Також членами колегіального органу стали:
- письменник і перекладач Дмитро Чистяк;
- театральний критик і заслужений артист України Сергій Васильєв;
- театральний критик Ганна Веселовська, яка була в комітеті з 2010 по 2016 рік;
- фотохудожник і викладач Ігор Гайдай;
- художник та ілюстратор Олексій Жиров (Олекса Манн);
- журналіст і ведучий Вадим Карп’як;
- кандидат мистецтвознавства Олена Кашуба-Вольвач;
- мистецтвознавиця Валентина Корнієнко;
- співак і журналіст Василь Кузан;
- письменник і поет Андрій Любка;
- співак Олег Михайлюта з ТНМК;
- письменниця Олеся Мудрак-Ковалів;
- актриса Іванна Сахно;
- художник Віктор Сидоренко;
- лауреат Шевченкової премії 2001 року Володимир Сіренко;
- композиторка Богдана Фроляк;
- кавалер французького ордена мистецтв і літератури Андрій Халпахчі;
- співачка Анжеліка Швачка.
Зеленський також доручив комітету провести конкурс на здобуття Шевченкової премії 2024 року серед творів літератури і мистецтва, публіцистики та журналістики, присвячених війні України з Росією.
Нагадаємо, що в березні голова комітету Шевченківської премії Макаров подав у відставку на тлі скандалу.