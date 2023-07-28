Президент Володимир Зеленський оголосив лауреатів Шевченківської премії 2023. Крім цього стало відомо, хто увійде до складу нового комітету.

Так, лауреатом премії у 2023 році стали:

Калитко Катерина за книгу поезій Орден мовчальниць;

члени гурту Хорея Козацька за альбом Пісні Української революції;

Назаренко Михайло за книгу Крім Кобзаря. Антологія української літератури. 1792 – 1883;

журналіст Портніков Віталій;

Цілик Ірина за фільм Земля блакитна, ніби апельсин;

У 2023 році премія становить 429 тис. грн.

Також президент України оголосив нових членів комітету Шевченківської премії – вони обиратимуть переможця наступні три роки.

Головою комітету призначили Євгена Нищука ще 22 травня за наказом Володимира Зеленського. Також членами колегіального органу стали:

письменник і перекладач Дмитро Чистяк;

театральний критик і заслужений артист України Сергій Васильєв;

театральний критик Ганна Веселовська, яка була в комітеті з 2010 по 2016 рік;

фотохудожник і викладач Ігор Гайдай;

художник та ілюстратор Олексій Жиров (Олекса Манн);

журналіст і ведучий Вадим Карп’як;

кандидат мистецтвознавства Олена Кашуба-Вольвач;

мистецтвознавиця Валентина Корнієнко;

співак і журналіст Василь Кузан;

письменник і поет Андрій Любка;

співак Олег Михайлюта з ТНМК;

письменниця Олеся Мудрак-Ковалів;

актриса Іванна Сахно;

художник Віктор Сидоренко;

лауреат Шевченкової премії 2001 року Володимир Сіренко;

композиторка Богдана Фроляк;

кавалер французького ордена мистецтв і літератури Андрій Халпахчі;

співачка Анжеліка Швачка.

Зеленський також доручив комітету провести конкурс на здобуття Шевченкової премії 2024 року серед творів літератури і мистецтва, публіцистики та журналістики, присвячених війні України з Росією.

Нагадаємо, що в березні голова комітету Шевченківської премії Макаров подав у відставку на тлі скандалу.