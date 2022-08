Легендарний британський рок-гурт Coldplay заспівав разом зі Святославом Вакарчуком на сцені в Бельгії. Поява лідера українського гурту Океан Ельзи стала справжнім сюрпризом для фанатів.

Вакарчук виконав пісню Обійми під музичний супровід Coldplay – за відео можна помітити, що йому підспівує весь зал. Культова пісня українського гурту нікого не залишає байдужим. Після виступу Святослав звернувся до глядачів із промовою.

– Ми боремося не лише за Україну, а й за мир у всьому світі. Ми виграємо цю війну, і зробимо це все разом, – заявив зі сцени Вакарчук під бурхливі овації.

Британські музиканти із Coldplay активно підтримують Україну від початку війни. Артисти постійно беруть участь у благодійних концертах, а також звертаються до українців та всього світу зі сцени.

Наприклад, у липні Coldplay заспівали на концерті в Берліні разом із українськими дітьми – це сталося під час їхнього світового туру Music of Spheres. Разом із дитячим хором Color Music із Дніпра вони виконали хіт Something just like this.

Також у Німеччині музиканти виконали пісню для України із жовто-синім прапором у руках. Публіка мовчазно насолоджувалася піснею і знімала те, що відбувається на телефони.