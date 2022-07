Британская группа Coldplay спела на концерте в Берлине вместе с украинскими детьми. Сейчас коллектив находится в мировом туре Music of Spheres.

Музыканты группы активно поддерживают Украину в полномасштабной войне с РФ. Солист коллектива Крис Мартин появился на сцене с браслетом сине-желтого цвета. Он пригласил украинский детский хор Color Music из Днепра выступить вместе на концерте. Они исполнили хит Coldplay Something just like this.

— Поскольку сейчас здесь концентрация любви от немцев, я подумал, что мы можем сделать что-то другое. Мы встретили детей из Украины. Это детский хор. Но сначала я хочу принести свои комплименты немцам, принимающим людей, оказавшихся в беде. Немцы подают пример всему мира. Мы благодарим вас за помощь, — сказал Крис.

Крис отметил, что в Берлине он должен спеть что-то на немецком, однако решил отойти от традиции на этот раз. Также Мартин поблагодарил детей, что те нашли время прийти, несмотря на все безумие, что происходит в их родной стране.