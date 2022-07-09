Coldplay заспівали Обійми на концерті у Варшаві

Британський рок-гурт Coldplay виконав хіт гурту Океан Ельзи Обійми з українським музикантом на концерті у Варшаві 8 липня. На сцені в цей час був прапор України.

Відео виступу з’явилося у Instagram.

У мережі пишуть, що Coldplay зустріли хлопця на набережній Вісли.

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– Coldplay та випадковий вуличний музикант у Варшаві сьогодні, – написала Ольга Шиленко.

Українці в коментарях не залишилися байдужими:

Так переживала, що вони ніде не висловили підтримку Україні до цього! Щаслива бачити це!

Мурашки!

Wooowww!

Ридаю…

Неймовірно!

Надіюсь, британці зіграють Обійми з Вакарчуком в Києві на НСК у 2023-му.

Гурт Океан Ельзи вже зацінив кавер, залишивши під відео два сердечка – синього та жовтого кольорів.