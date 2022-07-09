Coldplay заспівали Обійми на концерті у Варшаві

Британський рок-гурт Coldplay виконав хіт гурту Океан Ельзи Обійми з українським музикантом на концерті у Варшаві 8 липня. На сцені в цей час був прапор України.
Відео виступу з’явилося у Instagram.
У мережі пишуть, що Coldplay зустріли хлопця на набережній Вісли.
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– Coldplay та випадковий вуличний музикант у Варшаві сьогодні, – написала Ольга Шиленко.
Українці в коментарях не залишилися байдужими:
- Так переживала, що вони ніде не висловили підтримку Україні до цього! Щаслива бачити це!
- Мурашки!
- Wooowww!
- Ридаю…
- Неймовірно!
- Надіюсь, британці зіграють Обійми з Вакарчуком в Києві на НСК у 2023-му.
Гурт Океан Ельзи вже зацінив кавер, залишивши під відео два сердечка – синього та жовтого кольорів.