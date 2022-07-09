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Coldplay заспівали Обійми на концерті у Варшаві

9 Липня 2022, 09:44
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Coldplay, Кріс Мартін
Джерело: Depositphotos

Британський рок-гурт Coldplay виконав хіт гурту Океан Ельзи Обійми з українським музикантом на концерті у Варшаві 8 липня. На сцені в цей час був прапор України.

Відео виступу з’явилося у Instagram.

У мережі пишуть, що Coldplay зустріли хлопця на набережній Вісли.

Зараз дивляться

– Coldplay та випадковий вуличний музикант у Варшаві сьогодні, – написала Ольга Шиленко.

Українці в коментарях не залишилися байдужими:

  • Так переживала, що вони ніде не висловили підтримку Україні до цього! Щаслива бачити це!
  • Мурашки!
  • Wooowww!
  • Ридаю…
  • Неймовірно!
  • Надіюсь, британці зіграють Обійми з Вакарчуком в Києві на НСК у 2023-му.

Гурт Океан Ельзи вже зацінив кавер, залишивши під відео два сердечка – синього та жовтого кольорів.

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Теги
Coldplay Океан Ельзи
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