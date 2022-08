Легендарная британская рок-группа Coldplay спела вместе со Святославом Вакарчуком на сцене в Бельгии. Появление лидера украинской группы Океан Эльзы стало настоящим сюрпризом для фанатов.

Вакарчук исполнил песню Обійми под музыкальное сопровождение Coldplay — по видео можно заметить, что ему подпевает весь зал. Культовая песня украинской группы никого не оставляет равнодушным. После выступления Святослав обратился к зрителям с речью.

— Мы сражаемся не только за Украину, но и за мир во всем мире. Мы выиграем эту войну, и сделаем это все вместе, — заявил со сцены Вакарчук под бурные овации.

Британские музыканты из Coldplay активно поддерживают Украину с самого начала войны. Артисты постоянно принимают участие в благотворительных концертах, а также обращаются к украинцам и всему миру со сцены.

К примеру, в июле Coldplay спели на концерте в Берлине вместе с украинскими детьми — это произошло во время их мирового тура Music of Spheres. Вместе с детским хором Color Music из Днепра они исполнили хит Something just like this.

В Польше артисты также спели песню Обійми с украинским музыкантом. Как оказалось, участники группы встретили его на набережной Вислы, и ему посчастливилось выступить на сцене.