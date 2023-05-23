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Блогерка Саша Бо вагітна

23 Травня 2023, 14:41
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Блогерка Саша Бо вагітна

Українська блогерка-мільйонник Саша Бо втретє стане мамою. Вагітність Саша Бо розсекретила у своєму Instagram.

На короткому відео блогерка в обтислому костюмі повертається на камеру, демонструючи округлий животик.

Підписники неабияк зраділи новині про вагітність Саші Бо:

  • Нехай ця дитинка буде народжена вже в мирній Україні!
  • Вангую, що буде дівчинка!
  • Неважливо хто буде, головне, щоб здоровенька дитина. Вітаю від щирого серця!
  • Боже, як це прекрасно!
  • Ура! Ми здогадувались!

У вересні 2022 року Саша Бо вийшла заміж за одногрупника Платона Тарнавського. Вони разом навчалася на кафедрі хірургічної стоматології Івано-Франківського медичного університету.

Для Саші Бо це вже другий шлюб – влітку 2021 року вона оголосила про розлучення з Ігорем Пустовітом. За словами блогерки, у шлюбі вона неодноразово ставала жертвою емоційного насильства.

Саша Бо вже виховує двох синів від Ігоря Пустовіта – Данила та Євгена.

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