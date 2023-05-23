Українська блогерка-мільйонник Саша Бо втретє стане мамою. Вагітність Саша Бо розсекретила у своєму Instagram.
На короткому відео блогерка в обтислому костюмі повертається на камеру, демонструючи округлий животик.
Підписники неабияк зраділи новині про вагітність Саші Бо:
- Нехай ця дитинка буде народжена вже в мирній Україні!
- Вангую, що буде дівчинка!
- Неважливо хто буде, головне, щоб здоровенька дитина. Вітаю від щирого серця!
- Боже, як це прекрасно!
- Ура! Ми здогадувались!
У вересні 2022 року Саша Бо вийшла заміж за одногрупника Платона Тарнавського. Вони разом навчалася на кафедрі хірургічної стоматології Івано-Франківського медичного університету.
Для Саші Бо це вже другий шлюб – влітку 2021 року вона оголосила про розлучення з Ігорем Пустовітом. За словами блогерки, у шлюбі вона неодноразово ставала жертвою емоційного насильства.
Саша Бо вже виховує двох синів від Ігоря Пустовіта – Данила та Євгена.