Українська блогерка-мільйонник Саша Бо втретє стане мамою. Вагітність Саша Бо розсекретила у своєму Instagram.

На короткому відео блогерка в обтислому костюмі повертається на камеру, демонструючи округлий животик.

Підписники неабияк зраділи новині про вагітність Саші Бо:

Нехай ця дитинка буде народжена вже в мирній Україні!

Вангую, що буде дівчинка!

Неважливо хто буде, головне, щоб здоровенька дитина. Вітаю від щирого серця!

Боже, як це прекрасно!

Ура! Ми здогадувались!

У вересні 2022 року Саша Бо вийшла заміж за одногрупника Платона Тарнавського. Вони разом навчалася на кафедрі хірургічної стоматології Івано-Франківського медичного університету.

Для Саші Бо це вже другий шлюб – влітку 2021 року вона оголосила про розлучення з Ігорем Пустовітом. За словами блогерки, у шлюбі вона неодноразово ставала жертвою емоційного насильства.

Саша Бо вже виховує двох синів від Ігоря Пустовіта – Данила та Євгена.