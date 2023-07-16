Колишня дружина продюсера-путініста Юрія Бардаша, співачка Христина Герасимова (Луна) вагітна вдруге.

Радісною новиною виконавиця поділилася у своєму Instagram, оприлюднивши фото з кругленьким животиком. На якому місяці вона перебуває – не повідомилаа, так само як і не розкрила стать дитини.

– У нас є тільки одне побажання, – написала вона під знімками.

Також вона вибачилася перед шанувальниками, які приходили на її нещодавні концерти, зазначивши, що на них вона сильно “тупила” через постійну нудоту. Розповіла Луна і про те, як змінювалися її смаки та постійні перепади настрою.

Наразі 32-річна співачка у шлюбі з гітаристом зі свого колективу Олександром Волощуком. У 2012-2018 роках Христина була заміжня за Юрієм Бардашем, у шлюбі в них народився син Георгій.

Нагадаємо, що з початком повномасштабної війни Бардаш втік з України. Спочатку він відсиджувався в Грузії, згодом йому почали надходити погрози, і Бардаш вирішив утекти до Москви. Через пропутінську позицію від нього пішла друга дружина, модель Єлизавета Коцюба.

Фото: Христина Герасимова