Беременная Кортни Кардашьян попала в больницу: боролись за жизнь ребенка

Беременная Кортни Кардашьян попала в больницу. Фотомодель напугала поклонников черно-белым фото и раскрыла подробности в Instagram.

Как оказалось, 44-летнюю звезду срочно госпитализировали и прооперировали. Врачам удалось спасти ее будущего ребенка. К своему рассказу она добавила черно-белый снимок, на котором за руку ее держит муж Трэвис Баркер.

— Я буду вечно благодарна врачам за спасение жизни нашего ребенка. Я благодарна своему мужу, который примчал с гастролей, чтобы быть рядом. И моей маме — спасибо, что держала меня за руку во время всего этого, — заявила Кортни.

Модель добавила, что это первый на ее опыте случай, когда нужно делать операцию, чтобы роды были удачными.

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— Как человек, у которого в прошлом было три очень легких беременности, я не была готова к тому, что мне придется срочно прибегнуть к операции. Выйти из больницы с моим малышом в животике и в безопасности было самым настоящим благословением, — считает звезда.

Напомним, что не только зарубежные звезды хотят еще больше детей — в июле стало известно, что бывшая жена продюсера-путиниста Юрия Бардаша, певица Луна беременна во второй раз. Правда, пол ребенка и месяц беременности она так и не раскрыла.