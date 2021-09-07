Українська співачка та дружина музичного продюсера Потапа Настя Каменських знову опублікувала відверте фото, на якому продемонструвала свою фігуру.

Виконавиця поділилася серією знімків у купальнику в леопардовий принт. У кадрі зірка позує на тлі природи Туреччини. Фото зроблено в Анталії, де у Каменських запланований концерт.

Підписники двояко поставилися до нової публікації зірки. Деякі зазначила, що у Насті приголомшлива фігура, проте інші висловили обурення, поцікавившись, як Потап реагує на відверті публікації дружини.

Прекрасна Анастасія.

Чарівна та талановита.

Цікаво, як Потап реагує на такі часті розставання? Ще й з такими фото та кількістю чоловіків навколо.

У вас така фігура, що неможливо відірвати очей.

Чекаю на коментарі про те, що пора народжувати, а не виставляти свої сідниці.

Сексуальна.

Попа як у Кім.

Попа вогонь, – пишуть підписники Насті.

Співачка регулярно публікує відверті фото. Так, нещодавно Настя Каменських позувала на яхті на тлі моря в стрінгах. Однак не всі шанувальники артистки захоплюються її фігурою, багато-хто пише, що пора припиняти публікувати такі знімки, оскільки потрібно подумати про власних дітей.