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Неможливо очей відірвати: Каменських позує в купальнику на тлі пальм

7 Вересня, 17:03 Каріна Зуєва
Неможливо очей відірвати: Каменських позує в купальнику на тлі пальм
Джерело: Настя Каменських

Українська співачка та дружина музичного продюсера Потапа Настя Каменських знову опублікувала відверте фото, на якому продемонструвала свою фігуру.

Виконавиця поділилася серією знімків у купальнику в леопардовий принт. У кадрі зірка позує на тлі природи Туреччини. Фото зроблено в Анталії, де у Каменських запланований концерт.

Підписники двояко поставилися до нової публікації зірки. Деякі зазначила, що у Насті приголомшлива фігура, проте інші висловили обурення, поцікавившись, як Потап реагує на відверті публікації дружини.

  • Прекрасна Анастасія.
  • Чарівна та талановита.
  • Цікаво, як Потап реагує на такі часті розставання? Ще й з такими фото та кількістю чоловіків навколо.
  • У вас така фігура, що неможливо відірвати очей.
  • Чекаю на коментарі про те, що пора народжувати, а не виставляти свої сідниці.
  • Сексуальна.
  • Попа як у Кім.
  • Попа вогонь, – пишуть підписники Насті.

Співачка регулярно публікує відверті фото. Так, нещодавно Настя Каменських позувала на яхті на тлі моря в стрінгах. Однак не всі шанувальники артистки захоплюються її фігурою, багато-хто пише, що пора припиняти публікувати такі знімки, оскільки потрібно подумати про власних дітей.

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Настя Каменських
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