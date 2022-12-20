Вже на повну йде підготовка до новорічних свят. Ще б пак – до найчарівнішої ночі в році залишилося менше двох тижнів.

Звичайно, наразі у нас всіх, українців, важкий час, проте, незважаючи на війну і спроби ворога залишити нас без будь-яких радощів, ми все ж собі їх влаштуємо, оскільки наш народ – незламний.

Так, хтось думає, в чому зустрічати Новий рік 2023, хтось шукає подарунки, хтось прикрашає будинки, а хтось – ставить ялинки, адже це головний символ свята. Навіть по українських містах поставили і запалили святкові дерева.

Зараз дивляться

Факти ICTV підготували добірку фото ялинок, які у себе прикрасили українські зірки.

Телеведучий Григорій Решетнік, який до того ж багатодітний тато, не міг залишити своїх хлопчаків без святкового дерева. Традиційно сімейство зробило фото біля ялинки, на якій цьогоріч переважає червоний колір.

Григорій зазначив, що наразі важкий час – повітряні тривоги, тривалий час без світла, води, опалення, проте ми не повинні опускати руки.

– Живемо на високому поверсі – весь день носимо і водимо дітей в школу, на прогулянку… Плюс самі паралельно працюємо… Але найголовніше – розуміємо, що є сім’ї, кому ще складніше. Тому хочемо всіх підтримати і сказати – ніколи не опускайте руки, любіть Україну і допомагайте боротися за нашу незалежність, як можете. Нам все під силу, – наголосив Решетнік.

Новорічним деревом вже милується і ведуча Леся Нікітюк. Очевидно, артистка наразі перебуває у батьків, оскільки у геолокації позначено місто Хмельницький.

Ялинка Лесі прикрашена у вільному стилі, також задекорований камін.

Співачка Світлана Тарабарова поділилася затишним відео, на якому вона разом із сином і донькою. На їхньому дереві мало іграшок, проте багато вогників, що теж дуже заворожує.

– Завдяки ЗСУ та дітям ми радітимемо чарівництву Різдва вдома. Наша ялинка мрії, – написала виконавиця під відео.

Блогерка і дружина ведучого Микити Добриніна Даша Квіткова теж оприлюднила ролик. На ньому вона разом із сином сидить під ялинкою, яка мерехтить вогниками.

Телеведучий Тімур Мірошниченко показав, як всією сім’єю вони прикрашали святкове дерево, на якому переважають білі та золоті відтінки.

– Святкуйте. Святкуйте життя! Даруйте одне одному любов і тепло! Зараз це важливо як ніколи раніше, – наголосив він.

Поділилася сімейним відео і ведуча Катерина Осадча, на якому постала разом з Юрієм Горбуновим і їхніми дітками. Подружжя вибрало живу ялинку, проте в горщику. Після її можна висадити у дворі або в лісі.

Кольори, які переважають на їхньому дереві – золоті і червоні, також там багато вогників. Наразі більшість гірлянд – на батарейках.

Блогерка Аліна Шаманська теж встановила ялинку. Вона показала відео, на якому разом із сином прикрашає красуню.

– Свято наближається, – написала Аліна.

З ялинкою і ведучий Володимир Остапчук. Шоумен теж вирішив прикрасити живе дерево в горщику і навіть дав йому ім’я – Семен.

– Дві години нервів. Знайомтеся, це Семен і він тепер зустрічатиме Новий рік, – написав Остапчук.

Якщо у вас є можливість хоч трохи подарувати собі настрою і радості в ці свята – не ігноруйте її. Наразі це як ніколи важливо. Не потрібно, щоб ялинка була величезною, можна просто прикрасити будинок, квартиру гірляндами, іграшками. Не позбавляйте себе свята, позитивні емоції дуже потрібні і важливі.