Уже во всю идет подготовка к новогодним праздникам. Еще бы — до самой волшебной ночи в году осталось менее двух недель. Конечно, сейчас у нас всех, украинцев, тяжелое время, однако несмотря на войну и попытки врага оставить нас без каких-либо радостей, мы все же себе их устроим, поскольку наш народ — не сломать.

Кто-то думает, в чем встречать Новый год 2023, кто-то ищет подарки, кто-то украшает дома, а кто-то — ставит елки, ведь это главный символ праздника. Даже по украинским городам поставили и зажгли праздничные деревья.

Факты ICTV подготовили подборку фото елок, которые украсили у себя украинские звезды.

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Телеведущий Григорий Решетник, который к тому же многодетный папа, не мог оставить своих мальчишек без праздничного дерева. Традиционно семейство сделало фото возле елки, на которой в этом году преобладает красный цвет.

Григорий отметил, что сейчас трудное время — воздушные тревоги, длительное время без света, воды, отопления, однако мы не должны опускать руки.

— Живем на высоком этаже — весь день носим и водим детей в школу, на прогулку… Плюс сами параллельно работаем… Но самое главное — понимаем, что есть семьи, кому еще сложнее. Поэтому хотим всех поддержать и сказать — никогда не опускайте руки, любите Украину и помогайте бороться за нашу независимость, как можете. Нам все по силам, — подчеркнул Решетник.

Новогодним деревом уже любуется и ведущая Леся Никитюк. Очевидно, артистка сейчас находится у родителей, поскольку в геолокации стоит город Хмельницкий.

Елка Леси украшена в свободном стиле, также задекорирован камин.

Певица Светлана Тарабарова поделилась уютным видео, на котором она вместе с сыном и дочерью. На их дереве мало игрушек, однако много огоньков, что тоже очень завораживает.

— Благодаря ВСУ и детям, мы будем радоваться волшебству Рождества дома. Наша елка мечты, — написала исполнительница под видео.

Блогер и жена ведущего Никиты Добрынина Даша Квиткова тоже обнародовала ролик. На нем она вместе с сыном сидит под елкой, которая мерцает огоньками.

Телеведущий Тимур Мирошниченко показал, как всей семьей они украшали праздничное дерево, на котором преобладают белые и золотые оттенки.

— Празднуйте. Празднуйте жизнь! Дарите друг другу любовь и тепло! Сейчас это важно как никогда раньше, — подчеркнул он.

Поделилась семейным видео и ведущая Екатерина Осадчая, на котором предстала вместе с Юрием Горбуновым и их детками. Супруги выбрали живую ель, однако в горшочке. После ее можно высадить во дворе или в лесу.

Цвета, которые преобладают на их дереве — золотые и красные, а также много огоньков. Стоит отметить, сейчас большинство гирлянд — на батарейках.

Блогер Алина Шаманская тоже установила елку. Она показала видео, на котором вместе с сыном украшает красавицу.

— Праздник приближается, — написала Алина.

С елкой и ведущий Владимир Остапчук. Шоумен тоже предпочел живое дерево в горшочке и даже дал ему имя — Семен.

— Два часа нервов. Знакомьтесь, это Семен и он теперь будет встречать Новый год, — написал Остапчук.

Если у вас есть возможность хоть немного подарить себе настроения и радости в эти праздники — не игнорируйте ее. Сейчас это как никогда важно. Не нужно, чтобы елка была огромной, можно просто украсить дом, квартиру гирляндами, игрушками. Не лишайте себя праздника, позитивные эмоции очень нужны и важны.