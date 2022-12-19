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У Києві запалили головну новорічну ялинку України: як виглядає святкове дерево

19 Грудня 2022, 18:16
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
новорічна ялинка
Джерело: Depositphotos

У Києві засвітили головну новорічну ялинку України. Дерево розмістили на Софійській площі, а гірлянди заживили від генератора, щоб не завантажувати електромережу в умовах дефіциту.

Про подію повідомив мер Києва Віталій Кличко, опублікувавши фотографію з ялинкою. Глава столиці нагадав, що запалили її 19 грудня не випадково – це традиція. Щороку на День святого Миколая головна ялинка країни починає світитися, створюючи святкову атмосферу.

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Кличко нагадав, що у суспільстві було багато дискусій щодо того, чи варто було ставити ялинку в умовах війни.

– Я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка має бути! У наших дітей має бути свято! Незважаючи на всі спроби російських варварів позбавити українців радості Різдва та Нового року, – заявив глава Києва.

Новорічна ялинка на Софійській площі набагато менша за свою попередницю – всього 12 метрів порівняно з 31 у минулому році.

Втім, і в інших містах країни встановили незвичайні новорічні дерева, наприклад, у Харкові її розмістили в метро, а в Миколаєві – зробили з маскувальної сітки. Фото новорічних ялинок у містах України можна переглянути на Фактах ICTV.

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Віталій Кличко Ялинка
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