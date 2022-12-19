Новий рік 2023 Україна відзначатиме у нестандартних умовах – і хоча українці намагаються дотримуватись традицій, доводиться їх підлаштовувати під умови війни. Один із головних атрибутів для багатьох жителів міст та сіл – це новорічна ялинка, яку найчастіше ставлять на головній площі населеного пункту.

Щоправда, багато міст відмовилися від такої ідеї, інші знайшли компроміс між енерговитратністю та красою новорічного дерева.

Новорічні ялинки у містах України – далі у матеріалі.

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Добірку варто розпочати зі столиці – традиційно, головне дерево свята у Києві розмістили на Софійській площі. Серед змін – ялинка штучна, а її висота становить лише 12 м. Гірлянди також використовують, але енергоощадні. Щоб не використовувати електроенергію з мережі в умовах дефіциту, ялинка світитиметься від генератора.

Також біля ялинки розмістили намет, у якому можна зарядити гаджети.

– Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цього року також не буде, – заявив мер Києва Віталій Кличко.

Ще одне дерево поставили на центральному залізничному вокзалі. Щоб ялинка яскраво світилася, не потрібен навіть генератор. До гірлянд приєднали спеціальний велосипед – якщо крутити педалі, то виробляється електроенергія та живить святкові вогні. Порадувати відвідувачів вокзалу може кожен охочий.

Миколаїв під кінець 2022 року вважається прифронтовим містом. На тлі цього і новорічна ялинка унікальна – вона повністю зроблена з маскувальної сітки. До новорічних свят місцева влада поставилася з креативом, який вписується у нинішні умови.

Харків з перших днів перебуває під постійним ракетним обстрілом з боку РФ. Щоб убезпечити людей та саме дерево, новорічну ялинку розмістили у метрополітені. Також у цьому безпечному місці будуть новорічні заходи для дітей та невеликий концерт – про це заявив мер міста Терехов.

У Львові встановили ялинку, яку подарувало місту шкіряне підприємство. І хоча дерево прикрашене яскравими вогнями, на верхівці замість зірки красується прикраса, стилізована під протитанковий їжак.

У Кропивницькому вирішили не економити на новорічному настрої – на площі встановили цілих 12 новорічних ялинок. Їх присвятили 10 містам-героям України, ЗСУ та волонтерам.

У місті Буча, яке пережило окупацію військовими РФ, також з’явилася ялинка. Щоправда, поряд не буде ковзанки, ярмарки та атракціонів. За словами мера Анатолія Федорука, на їхньому місці буде Пункт незламності, де можна зарядити гаджети та зігрітися. Новорічна локація працюватиме від генератора.

Не варто забувати, що кожен може прикрасити свою оселю красивим деревом. Де можна купити ялинку у Києві на Новий рік 2023, можна дізнатися на Фактах ICTV.