Українська співачка Настя Каменських нарвалася на критику через нове відверте фото.

Зірка поділилася знімком, на якому постала в роздільному нюдовому купальнику. В кадрі Каменських позує на тлі пальм. Її ліф зав’язаний спереду, а бікіні вона трохи натягує руками. Настя має томливий погляд, її рот напіввідкритий.

Знімок Каменських не підписала, залишивши під ним лише емодзі.

Шанувальники пікантне фото артистки не оцінили, назвавши його невдалим.

Можна було і без трусів уже.

Зніми ти їх уже.

Невдале фото.

Фото жахливе.

Настя, закінчуй.

Занадто відверто.

Плавки світяться… Не розумію, до чого це?

Якось невдало в нижній частині.

Навіщо ти труси одягаєш – незрозуміло.

Фоткайся вже без трусів.

У неї в одязі фотографії є?

Давно голою не була! Плавки натягла, талію закрила, жахлива поза!

А що Потап… Не ревнує? – пишуть у коментарях Насті.

Проте не всі виявилися такими категоричними, деякі оцінили фігуру Каменських.

Шикарне тіло.

Дуже сексуально.

Настю, ти як завжди прекрасна.

Яка красуня!

Наразі Настя разом зі своїм чоловіком, музичним продюсером Потапом перебуває на відпочинку в Мексиці, звідки виконавиця із задоволенням ділиться новими фотографіями та відео.

Нещодавно Настя Каменських знялася в прозорому вбранні. У кадрі вона позує півобертом, тим самим артистка крупним планом засвітила свої сідниці.