Українська співачка Настя Каменських нарвалася на критику через нове відверте фото.
Зірка поділилася знімком, на якому постала в роздільному нюдовому купальнику. В кадрі Каменських позує на тлі пальм. Її ліф зав’язаний спереду, а бікіні вона трохи натягує руками. Настя має томливий погляд, її рот напіввідкритий.
Знімок Каменських не підписала, залишивши під ним лише емодзі.
Шанувальники пікантне фото артистки не оцінили, назвавши його невдалим.
- Можна було і без трусів уже.
- Зніми ти їх уже.
- Невдале фото.
- Фото жахливе.
- Настя, закінчуй.
- Занадто відверто.
- Плавки світяться… Не розумію, до чого це?
- Якось невдало в нижній частині.
- Навіщо ти труси одягаєш – незрозуміло.
- Фоткайся вже без трусів.
- У неї в одязі фотографії є?
- Давно голою не була! Плавки натягла, талію закрила, жахлива поза!
- А що Потап… Не ревнує? – пишуть у коментарях Насті.
Проте не всі виявилися такими категоричними, деякі оцінили фігуру Каменських.
- Шикарне тіло.
- Дуже сексуально.
- Настю, ти як завжди прекрасна.
- Яка красуня!
Наразі Настя разом зі своїм чоловіком, музичним продюсером Потапом перебуває на відпочинку в Мексиці, звідки виконавиця із задоволенням ділиться новими фотографіями та відео.
Нещодавно Настя Каменських знялася в прозорому вбранні. У кадрі вона позує півобертом, тим самим артистка крупним планом засвітила свої сідниці.