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В одязі є фото? Каменських розкритикували за пікантний знімок

18 Січня 2022, 10:54
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Настя Каменских
Джерело: Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських нарвалася на критику через нове відверте фото.

Зірка поділилася знімком, на якому постала в роздільному нюдовому купальнику. В кадрі Каменських позує на тлі пальм. Її ліф зав’язаний спереду, а бікіні вона трохи натягує руками. Настя має томливий погляд, її рот напіввідкритий.

Знімок Каменських не підписала, залишивши під ним лише емодзі.

Шанувальники пікантне фото артистки не оцінили, назвавши його невдалим.

  • Можна було і без трусів уже.
  • Зніми ти їх уже.
  • Невдале фото.
  • Фото жахливе.
  • Настя, закінчуй.
  • Занадто відверто.
  • Плавки світяться… Не розумію, до чого це?
  • Якось невдало в нижній частині.
  • Навіщо ти труси одягаєш – незрозуміло.
  • Фоткайся вже без трусів.
  • У неї в одязі фотографії є?
  • Давно голою не була! Плавки натягла, талію закрила, жахлива поза!
  • А що Потап… Не ревнує? – пишуть у коментарях Насті.

Проте не всі виявилися такими категоричними, деякі оцінили фігуру Каменських.

  • Шикарне тіло.
  • Дуже сексуально.
  • Настю, ти як завжди прекрасна.
  • Яка красуня!
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Наразі Настя разом зі своїм чоловіком, музичним продюсером Потапом перебуває на відпочинку в Мексиці, звідки виконавиця із задоволенням ділиться новими фотографіями та відео.

Нещодавно Настя Каменських знялася в прозорому вбранні. У кадрі вона позує півобертом, тим самим артистка крупним планом засвітила свої сідниці.

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Настя Каменських
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