Українська співачка Настя Каменських та її чоловік, музичний продюсер Потап покрасувалися на тлі ялинки у неймовірно гарному вбранні та привітали всіх зі святами.

– Хочеться написати ще раз – з Новим Роком, кохані! Як ви? Як відсвяткували? Чи ще святкуєте?, — підписала співачка знімок.

Фотографією Настя поділилася в Instagram. Кадри зроблено вдома у зіркового подружжя. На знімку вони позують біля ялинки — Настя красується в довгій золотій сукні з вирізом до берда і відкритими плечима. Свій образ вона доповнила золотими аксесуарами, а на ногах у неї босоніжки у колір сукні.

Потап також причепурився для знімка — він красується в класичному чорному костюмі з білою сорочкою, а на ногах у нього лаковані туфлі.

Користувачі моментально відреагували на знімок пари та питання Каменських про свята:

Як же ви гарно виглядаєте! Сукня вогонь на дівчинці бомбі!

Яка шикарна!

Найкрасивіша пара України!

Голлівудська пара!

Захоплююсь вашою фігурою, Настю! Ви велика молодчина!

Слід зазначити, що шанувальники не рідко намагаються викрити Настю Каменських у вагітності, уважно розглядаючи її кожне фото. Однак поки що всі їхні здогади не підтверджувалися.

Раніше Настя вже робилася списком фільмів, які бажає переглянути під час новорічних свят. До нього входять як комедії, і святкові історії. Ці картини точно не дадуть нудьгувати під час тривалого відпочинку.