Украинская певица Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового откровенного фото.
Звезда поделилась снимком, на котором предстала в раздельном нюдовом купальнике. В кадре Каменских позирует на фоне пальм. Ее лиф завязан спереди, а бикини она натягивает руками. У Насти томный взгляд и полуоткрытый рот.
Снимок Каменских никак не подписала, оставив под ним лишь эмодзи.
Поклонники пикантное фото артистки не оценили, назвав его неудачным.
- Можно было и без трусов уже.
- Сними ты их уже.
- Неудачное фото.
- Фото ужасное.
- Настя, заканчивай.
- Слишком откровенно.
- Плавки светятся… Не понимаю, к чему это?
- Как-то неудачно в нижней части.
- Зачем ты трусы одеваешь — непонятно.
- Фоткайся уже без трусов.
- У нее в одежде фотографии есть?
- Давно голой не было! Плавки натянула, талию закрыла, ужасная поза!
- А что Потап… Не ревнует? — пишут в комментариях Насти.
Однако не все оказались так категоричны, некоторые оценили фигуру Каменских.
- Шикарное тело.
- Очень сексуально.
- Настя, ты как всегда прекрасна.
- Какая красотка!
Сейчас Настя вместе со своим мужем, музыкальным продюсером Потапом находится на отдыхе в Мексике, откуда исполнительница с удовольствием делится новыми фотографиями и видео.
Недавно Настя Каменских снялась в прозрачном наряде. В кадре она позирует полуоборотом, тем самым артистка крупным планом засветила свои ягодицы.