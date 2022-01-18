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В одежде фото есть? Каменских раскритиковали за пикантный снимок

18 января 2022, 10:54
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Настя Каменских
Источник: Настя Каменских

Украинская певица Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового откровенного фото.

Звезда поделилась снимком, на котором предстала в раздельном нюдовом купальнике. В кадре Каменских позирует на фоне пальм. Ее лиф завязан спереди, а бикини она натягивает руками. У Насти томный взгляд и полуоткрытый рот.

Снимок Каменских никак не подписала, оставив под ним лишь эмодзи.

Поклонники пикантное фото артистки не оценили, назвав его неудачным.

  • Можно было и без трусов уже.
  • Сними ты их уже.
  • Неудачное фото.
  • Фото ужасное.
  • Настя, заканчивай.
  • Слишком откровенно.
  • Плавки светятся… Не понимаю, к чему это?
  • Как-то неудачно в нижней части.
  • Зачем ты трусы одеваешь — непонятно.
  • Фоткайся уже без трусов.
  • У нее в одежде фотографии есть?
  • Давно голой не было! Плавки натянула, талию закрыла, ужасная поза!
  • А что Потап… Не ревнует? — пишут в комментариях Насти.

Однако не все оказались так категоричны, некоторые оценили фигуру Каменских.

  • Шикарное тело.
  • Очень сексуально.
  • Настя, ты как всегда прекрасна.
  • Какая красотка!
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Сейчас Настя вместе со своим мужем, музыкальным продюсером Потапом находится на отдыхе в Мексике, откуда исполнительница с удовольствием делится новыми фотографиями и видео.

Недавно Настя Каменских снялась в прозрачном наряде. В кадре она позирует полуоборотом, тем самым артистка крупным планом засветила свои ягодицы.

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Настя Каменских
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