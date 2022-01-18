Украинская певица Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового откровенного фото.

Звезда поделилась снимком, на котором предстала в раздельном нюдовом купальнике. В кадре Каменских позирует на фоне пальм. Ее лиф завязан спереди, а бикини она натягивает руками. У Насти томный взгляд и полуоткрытый рот.

Снимок Каменских никак не подписала, оставив под ним лишь эмодзи.

Поклонники пикантное фото артистки не оценили, назвав его неудачным.

Можно было и без трусов уже.

Сними ты их уже.

Неудачное фото.

Фото ужасное.

Настя, заканчивай.

Слишком откровенно.

Плавки светятся… Не понимаю, к чему это?

Как-то неудачно в нижней части.

Зачем ты трусы одеваешь — непонятно.

Фоткайся уже без трусов.

У нее в одежде фотографии есть?

Давно голой не было! Плавки натянула, талию закрыла, ужасная поза!

А что Потап… Не ревнует? — пишут в комментариях Насти.

Однако не все оказались так категоричны, некоторые оценили фигуру Каменских.

Шикарное тело.

Очень сексуально.

Настя, ты как всегда прекрасна.

Какая красотка!

Сейчас Настя вместе со своим мужем, музыкальным продюсером Потапом находится на отдыхе в Мексике, откуда исполнительница с удовольствием делится новыми фотографиями и видео.

Недавно Настя Каменских снялась в прозрачном наряде. В кадре она позирует полуоборотом, тем самым артистка крупным планом засветила свои ягодицы.