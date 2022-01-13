Українська співачка Настя Каменських похвалилася своїми формами у прозорому вбранні.
Наразі Настя разом зі своїм чоловіком, музичним продюсером Потапом перебувають у Мексиці, звідки виконавиця із задоволенням ділиться новими фотографіями та відео. Цього разу Каменських постала в чорному комбінезоні, що складається з ниток.
Під нарядом артистки чітко видніється леопардовий купальник. У кадрі вона позує півобертом, таким чином артистка великим планом засвітила свої сідниці, які завдяки стрінгам здаються зовсім оголеними.
Волосся зірка зачесала на один бік обличчя.
– Chica caliente (гаряча дівчина, – Ред.), – підписала знімок Настя.
Шанувальники оцінили форми Насті, проте знайшлися і критики, які вважають, що артистка надто оголюється.
- Головне не розплавити місцевих чоловіків.
- Кому потрібні голі сідниці? Невже ти не поважаєш себе?
- Гаряча красуня! Потапу пощастило.
- Просто жерсть.
- Ефектно.
- Екзотична богиня.
- Любителька похизуватися сідницями.
- Це що за апарат такий?
- Одне й те саме постійно. Дитячий садок.
- Настю, годі роздягатися, – пишуть у коментарях Каменських.
Раніше Потап і Настя влаштували милу новорічну фотосесію. На фото вони позують біля ялинки в однакових новорічних синіх светрах із оленями.
Шанувальники подружжя оцінили їхні милі кадри, а також висловили надію, що в 2022 році Потап і Настя стануть батьками.