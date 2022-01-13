Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Персони

Гаряча красуня: Настя Каменських знялася в прозорому вбранні

13 Січня 2022, 11:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Настя Каменських
Джерело: Настя Каменських

Українська співачка Настя Каменських похвалилася своїми формами у прозорому вбранні.

Наразі Настя разом зі своїм чоловіком, музичним продюсером Потапом перебувають у Мексиці, звідки виконавиця із задоволенням ділиться новими фотографіями та відео. Цього разу Каменських постала в чорному комбінезоні, що складається з ниток.

Під нарядом артистки чітко видніється леопардовий купальник. У кадрі вона позує півобертом, таким чином артистка великим планом засвітила свої сідниці, які завдяки стрінгам здаються зовсім оголеними.

Волосся зірка зачесала на один бік обличчя.

– Chica caliente (гаряча дівчина, – Ред.), – підписала знімок Настя.

Шанувальники оцінили форми Насті, проте знайшлися і критики, які вважають, що артистка надто оголюється.

  • Головне не розплавити місцевих чоловіків.
  • Кому потрібні голі сідниці? Невже ти не поважаєш себе?
  • Гаряча красуня! Потапу пощастило.
  • Просто жерсть.
  • Ефектно.
  • Екзотична богиня.
  • Любителька похизуватися сідницями.
  • Це що за апарат такий?
  • Одне й те саме постійно. Дитячий садок.
  • Настю, годі роздягатися, – пишуть у коментарях Каменських.
Читайте також:
пляжні образиПоки в Україні -14. Каменських, Дорофєєва та Огнєвіч хизуються гарячими фото з пляжів

Раніше Потап і Настя влаштували милу новорічну фотосесію. На фото вони позують біля ялинки в однакових новорічних синіх светрах із оленями.

Шанувальники подружжя оцінили їхні милі кадри, а також висловили надію, що в 2022 році Потап і Настя стануть батьками.

Теги
Настя Каменських
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка