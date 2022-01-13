Українська співачка Настя Каменських похвалилася своїми формами у прозорому вбранні.

Наразі Настя разом зі своїм чоловіком, музичним продюсером Потапом перебувають у Мексиці, звідки виконавиця із задоволенням ділиться новими фотографіями та відео. Цього разу Каменських постала в чорному комбінезоні, що складається з ниток.

Під нарядом артистки чітко видніється леопардовий купальник. У кадрі вона позує півобертом, таким чином артистка великим планом засвітила свої сідниці, які завдяки стрінгам здаються зовсім оголеними.

Волосся зірка зачесала на один бік обличчя.

– Chica caliente (гаряча дівчина, – Ред.), – підписала знімок Настя.

Шанувальники оцінили форми Насті, проте знайшлися і критики, які вважають, що артистка надто оголюється.

Головне не розплавити місцевих чоловіків.

Кому потрібні голі сідниці? Невже ти не поважаєш себе?

Гаряча красуня! Потапу пощастило.

Просто жерсть.

Ефектно.

Екзотична богиня.

Любителька похизуватися сідницями.

Це що за апарат такий?

Одне й те саме постійно. Дитячий садок.

Настю, годі роздягатися, – пишуть у коментарях Каменських.

Раніше Потап і Настя влаштували милу новорічну фотосесію. На фото вони позують біля ялинки в однакових новорічних синіх светрах із оленями.

Шанувальники подружжя оцінили їхні милі кадри, а також висловили надію, що в 2022 році Потап і Настя стануть батьками.