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В очікуванні прекрасного: Ані Лорак зробила інтригуючу заяву

7 Жовтня 2021, 10:06 Каріна Зуєва
В очікуванні прекрасного: Ані Лорак зробила інтригуючу заяву
Джерело: Ані Лорак

Українська співачка Ані Лорак, яка проживає і працює в Росії, заінтригувала шанувальників виходом нового альбому.

Виконавиця опублікувала фото в Instagram, на якому зображена під час прогулянки готельним комплексом в Дубаї. У кадрі артистка з’явилася в бежевому топі, що підкреслює декольте, і штанах такого самого кольору. Зверху Ані Лорак одягла подовжену сорочку в анімалістичний принт. У руках вона тримає маленьку чорну сумочку.

– Перезавантаження перед важливим творчим етапом. Зовсім скоро новий альбом. Ви готові? – поцікавилася Ані Лорак у підписників.

Шанувальники співачки швидко відреагували на її запитання і зазначили, що чекають нову роботу з нетерпінням.

  • Ми завжди в позиції – повна готовність. З нетерпінням чекаємо нової музики від вас, наша діва!
  • Цей альбом точно повинен стати хітом!
  • В очікуванні прекрасного цієї осені.
  • Уже давно готові. З нетерпінням чекаємо на альбом, який буде наповнений любов’ю, талантом і старанням!
  • Мені здається, що альбом вийде наприкінці жовтня.
  • Дуже чекаємо, Кароліно! Очікування чогось прям вогняного!
  • У вас чудовий вигляд, а на новий альбом звичайно чекаємо! – Пишуть у коментарях Ані Лорак.
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Наприкінці вересня Ані Лорак представила кліп на україномовну пісню Бачила. Це перший трек знаменитості рідною мовою за останні сім років.

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Ані Лорак
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