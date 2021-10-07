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В ожидании прекрасного: Ани Лорак сделала интригующее заявление

7 октября 2021, 10:06 Каріна Зуєва
В ожидании прекрасного: Ани Лорак сделала интригующее заявление
Источник: Ані Лорак

Украинская певица Ани Лорак, которая проживает и работает в России, заинтриговала поклонников выходом нового альбома.

Исполнительница опубликовала фото в Instagram, на котором запечатлена во время прогулки по отельному комплексу в Дубае. В кадре артистка предстала в бежевом топе, подчеркивающим декольте, и брюках такого же цвета. Сверху Ани Лорак одела удлиненную рубашку в анималистический принт. В руках она держит маленькую черную сумочку.

— Перезагрузка перед важным творческим этапом. Совсем скоро новый альбом. Вы готовы? — поинтересовалась Ани Лорак у подписчиков.

Поклонники певицы быстро отреагировали на ее вопрос и отметили, что ждут новую работу с нетерпением.

  • Мы всегда в позиции — полная готовность. С нетерпением ждем новой музыки от вас, наша дива!
  • Этот альбом точно должен стать хитом!
  • В ожидании прекрасного этой осенью.
  • Уже давно готовы. С нетерпением ждем альбом, который будет наполнен любовью, талантом и старанием!
  • Мне кажется, что альбом выйдет в конце октября.
  • Очень ждем, Каролина! Ожидание чего-то прям огненного!
  • Вы прекрасно выглядите, а новый альбом конечно ждем! — Пишут в комментариях Ани Лорак.
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В конце сентября Ани Лорак представила клип на украиноязычную песню Бачила. Это первый трек знаменитости на родном языке за последние семь лет.

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