Украинская певица Ани Лорак, которая проживает и работает в России, заинтриговала поклонников выходом нового альбома.
Исполнительница опубликовала фото в Instagram, на котором запечатлена во время прогулки по отельному комплексу в Дубае. В кадре артистка предстала в бежевом топе, подчеркивающим декольте, и брюках такого же цвета. Сверху Ани Лорак одела удлиненную рубашку в анималистический принт. В руках она держит маленькую черную сумочку.
— Перезагрузка перед важным творческим этапом. Совсем скоро новый альбом. Вы готовы? — поинтересовалась Ани Лорак у подписчиков.
Поклонники певицы быстро отреагировали на ее вопрос и отметили, что ждут новую работу с нетерпением.
- Мы всегда в позиции — полная готовность. С нетерпением ждем новой музыки от вас, наша дива!
- Этот альбом точно должен стать хитом!
- В ожидании прекрасного этой осенью.
- Уже давно готовы. С нетерпением ждем альбом, который будет наполнен любовью, талантом и старанием!
- Мне кажется, что альбом выйдет в конце октября.
- Очень ждем, Каролина! Ожидание чего-то прям огненного!
- Вы прекрасно выглядите, а новый альбом конечно ждем! — Пишут в комментариях Ани Лорак.
В конце сентября Ани Лорак представила клип на украиноязычную песню Бачила. Это первый трек знаменитости на родном языке за последние семь лет.