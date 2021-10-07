Украинская певица Ани Лорак, которая проживает и работает в России, заинтриговала поклонников выходом нового альбома.

Исполнительница опубликовала фото в Instagram, на котором запечатлена во время прогулки по отельному комплексу в Дубае. В кадре артистка предстала в бежевом топе, подчеркивающим декольте, и брюках такого же цвета. Сверху Ани Лорак одела удлиненную рубашку в анималистический принт. В руках она держит маленькую черную сумочку.

— Перезагрузка перед важным творческим этапом. Совсем скоро новый альбом. Вы готовы? — поинтересовалась Ани Лорак у подписчиков.

Поклонники певицы быстро отреагировали на ее вопрос и отметили, что ждут новую работу с нетерпением.

Мы всегда в позиции — полная готовность. С нетерпением ждем новой музыки от вас, наша дива!

Этот альбом точно должен стать хитом!

В ожидании прекрасного этой осенью.

Уже давно готовы. С нетерпением ждем альбом, который будет наполнен любовью, талантом и старанием!

Мне кажется, что альбом выйдет в конце октября.

Очень ждем, Каролина! Ожидание чего-то прям огненного!

Вы прекрасно выглядите, а новый альбом конечно ждем! — Пишут в комментариях Ани Лорак.

В конце сентября Ани Лорак представила клип на украиноязычную песню Бачила. Это первый трек знаменитости на родном языке за последние семь лет.