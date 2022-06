Американська співачка Крістіна Агілера виступила на концерті, присвяченому ЛГБТ-спільноті. Артистка вийшла на сцену в неординарному костюмі – блискучому комбінезоні зі штучним пенісом.

На виступі в Лос-Анджелесі Крістіна з’явилася в зелених обладунках, що нагадують Халка. Її образ доповнив пояс зі страпоном, покритим стразами у тон основному вбранню. Також співачка віддала перевагу колготкам у дрібну сітку та лаковим ботфортам. Волосся зірка розпустила, а на обличчя нанесла яскравий макіяж.

