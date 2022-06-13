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В образі Халка: Крістіна Агілера вийшла на сцену зі страпоном у стразах

13 Червня 2022, 13:50
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
В образі Халка: Крістіна Агілера вийшла на сцену зі страпоном у стразах
Джерело: Depositphotos

Американська співачка Крістіна Агілера виступила на концерті, присвяченому ЛГБТ-спільноті. Артистка вийшла на сцену в неординарному костюмі – блискучому комбінезоні зі штучним пенісом.

На виступі в Лос-Анджелесі Крістіна з’явилася в зелених обладунках, що нагадують Халка. Її образ доповнив пояс зі страпоном, покритим стразами у тон основному вбранню. Також співачка віддала перевагу колготкам у дрібну сітку та лаковим ботфортам. Волосся зірка розпустила, а на обличчя нанесла яскравий макіяж.

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Варто зазначити, що сама Крістіна Агілера завжди підтримувала представників ЛГБТ. У 2020 році вона роздяглася на підтримку людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією. Тоді зірка з’явилася на публіці в одних чоботях на підборах та довгих рукавичках, а на її тлі був прапор ЛГБТ.

Раніше ми писали, що акторка Крістен Стюарт запускає паранормальне шоу для геїв. Зірка оголосила про кастинг, зазначивши, що головна умова – бути медіумом, екстрасенсом, мисливцем за приведеннями чи будь-яким іншим фахівцем з містики, а також членом спільноти ЛГБТК+.

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Теги
Крістіна Агілера ЛГБТ
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