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Головна умова – бути представником ЛГБТК+: Крістен Стюарт запускає паранормальне шоу

8 Червня 2022, 11:22
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Головна умова – бути представником ЛГБТК+: Крістен Стюарт запускає паранормальне шоу
Джерело: Depositphotos

Американська акторка Крістен Стюарт запускає паранормальне шоу для геїв.

Зірка оголосила про кастинг у новий проєкт в Instagram свого перукаря та друга Сі Джей Ромеро. Головна вимога – бути медіумом, екстрасенсом, мисливцем за привидами чи будь-яким іншим фахівцем з містики, а також – членом спільноти ЛГБТК+.

– Нам потрібно знайти найнеймовірніших мисливців за привидами з ЛГБТК+, фахівців із паранормальних явищ, медіумів, екстрасенсів, слідчих, які очолять цю зграю в цій супергейській пригоді з полювання на привидів, – зазначила Крістен.

Потенційні кандидати можуть заповнити анкету, де поділяться своїм досвідом роботи з паранормальними явищами.

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Варто зазначити, що сама акторка також є членом ЛГБТ і є бісексуалкою. У листопаді 2021 року Крістен Стюарт оголосила про заручини зі своєю дівчиною, сценаристкою Ділан Меєр.

Дівчата разом понад два роки. До цього Стюарт була у стосунках із моделлю Стеллою Максвелл. Також вона мала роман із актором Робертом Паттінсоном.

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Крістен Стюарт ЛГБТ шоу
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