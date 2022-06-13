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В образе Халка: Кристина Агилера вышла на сцену со страпоном в стразах

13 июня 2022, 13:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В образе Халка: Кристина Агилера вышла на сцену со страпоном в стразах
Источник: Depositphotos

Американская певица Кристина Агилера выступила на концерте, посвященном ЛГБТ-сообществу. Артистка вышла на сцену в неординарном костюме — блестящем комбинезоне с искусственным пенисом.

На выступлении в Лос-Анджелесе Кристина появилась в зеленых доспехах, напоминающих Халка. Ее образ дополнил пояс со страпоном, покрытым стразами в тон основному наряду. Также певица отдала предпочтение колготкам в мелкую сетку и лаковым ботфорты. Волосы звезда распустила, а на лицо нанесла яркий макияж.

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Стоит отметить, что сама Кристина Агилера всегда поддерживала представителей ЛГБТ.  В 2020 году она разделась в поддержку людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Тогда звезда появилась на публике в одних сапогах на каблуках и длинных перчатках, а на ее фоне был флаг ЛГБТ.

Ранее мы писали, что актриса Кристен Стюарт запускает паранормальное шоу для геев. Звезда объявила о кастинге, отметив, что главное условие — быть медиумом, экстрасенсом, охотником за приведениями или любым другим специалистом по мистике, а также — членом сообщества ЛГБТК+.

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Теги
Крістіна Агілера ЛГБТ
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