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Україна – вільна та демократична: Melovin підняв прапор ЛГБТ на телемарафоні в Берліні

30 Травня 2022, 15:17
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Україна – вільна та демократична: Melovin підняв прапор ЛГБТ на телемарафоні в Берліні

Співак Melovin підняв прапор ЛГБТ на благодійному телемарафоні Save Ukraine #StopWar у Берліні.

На концерті, на підтримку України, артист виконав пісню Не зволікай, а потім сказав, що наша країна поважає права ЛГТБ-спільнот.

– Україна вільна, сучасна, хоробра та демократична держава, де визнають права ЛГБТ-спільнот, – сказав артист, піднімаючи веселковий прапор.

Нагадаємо, нещодавно Melovin висловився з приводу співачки Ірини Федишин, яка раніше назвала представників ЛГБТ-спільноти грішниками.

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Артист назвав її “гомофобкою”, зауваживши, що виконавиця лише прикривається релігією, хоча в самої чимало гріхів.

Також він сказав, що слова Федишин нікому не потрібні, тому їй краще фільтрувати свої висловлювання.

У липні на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 Melovin здійснив камінг-аут, заявивши про свою бісексуальність.

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Фото: Melovin

Теги
Melovin, ЛГБТ
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