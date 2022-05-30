Співак Melovin підняв прапор ЛГБТ на благодійному телемарафоні Save Ukraine #StopWar у Берліні.

На концерті, на підтримку України, артист виконав пісню Не зволікай, а потім сказав, що наша країна поважає права ЛГТБ-спільнот.

– Україна вільна, сучасна, хоробра та демократична держава, де визнають права ЛГБТ-спільнот, – сказав артист, піднімаючи веселковий прапор.

Нагадаємо, нещодавно Melovin висловився з приводу співачки Ірини Федишин, яка раніше назвала представників ЛГБТ-спільноти грішниками.

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Артист назвав її “гомофобкою”, зауваживши, що виконавиця лише прикривається релігією, хоча в самої чимало гріхів.

Також він сказав, що слова Федишин нікому не потрібні, тому їй краще фільтрувати свої висловлювання.

У липні на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 2021 Melovin здійснив камінг-аут, заявивши про свою бісексуальність.

Фото: Melovin