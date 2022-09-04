Дизайнер Даша Кацурина показала видео с певцом Владимиром Дантесом и своими детьми. Она призналась артисту в любви.
В Instagram-stories Даша обнародовала видео, на котором видно, что Дантес прекрасно ладит с ее дочерью Сашей и сыном Иваном от предыдущего брака с ресторатором Михаилом Кацуриным.
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— Люблю тебя и уже скучаю, — написала Даша.
Романтическую связь с Дантесом Кацурина подтвердила поцелуем, видео с которым обнародовала в своем Telegram.
— Cпасибо милые. Я знаю, что вы догадывались. Позволила себе вам рассказать, — написала дизайнер.
Владимир в свою очередь обнародовал фото Даши с флагом Украины.
— Люблю, — написал он.
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