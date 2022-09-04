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Люблю тебя и скучаю: Кацурина показала поцелуй с Дантесом

4 сентября 2022, 15:07
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Люблю тебя и скучаю: Кацурина показала поцелуй с Дантесом
Источник: Владимир Дантес

Дизайнер Даша Кацурина показала видео с певцом Владимиром Дантесом и своими детьми. Она призналась артисту в любви.

В Instagram-stories Даша обнародовала видео, на котором видно, что Дантес прекрасно ладит с ее дочерью Сашей и сыном Иваном от предыдущего брака с ресторатором Михаилом Кацуриным.

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— Люблю тебя и уже скучаю, — написала Даша.

Романтическую связь с Дантесом Кацурина подтвердила поцелуем, видео с которым обнародовала в своем Telegram.

— Cпасибо милые. Я знаю, что вы догадывались. Позволила себе вам рассказать, — написала дизайнер.

Владимир в свою очередь обнародовал фото Даши с флагом Украины.

— Люблю, — написал он.

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Владимир Дантес Даша Кацуріна Стосунки
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