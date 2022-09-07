Українська співачка Надя Дорофєєва вперше прокоментувала роман із ресторатором Михайлом Кацуріним. Артистка заявила, що до розлучення з Дантесом все йшло місяцями, і вони зуміли зберегти теплі стосунки. Щоправда, за публікаціями українських зірок такого не скажеш.

В інтерв’ю ЖВЛ співачка розповіла, що довго обговорювали розставання з музикантом, адже їхні стосунки перетворювалися на дружні.

– Ми спілкувалися з Вовою про це останні пів року. Ми зрозуміли це, але дали стосункам ще один шанс. Найгірше – це коли тобі комфортно з людиною, але стосунки не працюють, – розповіла Надя.

Новина про те, що Дорофєєва та Дантес розлучилися, розбурхала мережу – за більш ніж місяць до цього пара відпочивала разом у Мексиці. Щоправда, тоді вони й зрозуміли, що стосункам настав кінець – подорож була радше дружньою.

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Після новини про розлучення, в мережі з’явилися чутки про нового обранця Наді — йдеться про Михайла Кацуріна, який також розлучився зі своєю дружиною Дашею у березні 2022 року. Пари міцно дружили, і навіть разом подорожували та відпочивали, тож Дорофєєва знала ресторатора досить добре.

Чутки підтвердили й знімок Наді з Михайлом – пара обіймалася та цілувалася на вулицях Португалії навесні цього року. За словами співачки, все це створило хмару негативу навколо неї.

– Я не з тих, хто любить такий піар – дуже багато вигаданих історій та негативу. Від почутого про себе я була в шоці – люди просто вигадували історії, особливо коли зляться, – додала артистка.

Дорофєєва зізналася, що вирішила заявити про свої нові стосунки з Кацуріним для припинення хейту.

– Все дуже просто. Ми закохалися. Люди вигадують багато різних історій. Деякі неправдиві, а в інших є трохи правдиві. Але це моє життя, – заявила Надя.

Нагадаємо, що днями підтвердили свої стосунки Дантес та Даша Кацуріна. Дизайнер зізналася у коханні співаку, а також дуже сумує за артистом.