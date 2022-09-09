Украинский певец Дантес рассказал, как относиться к Михаилу Кацурину, к которому Надя Дорофеева ушла от артиста. Владимир заявил, что они до сих пор общаются, но с одним нюансом.

— Мы с ним общаемся. Я недавно брал у него кейс для гитары — это было месяц назад. Чехол для инструмента нужен был для поездки в Израиль, — признался музыкант.

Правда, общение происходит тогда, когда оно необходимо Дантесу или Кацурину.

— Мы общаемся, когда этого требуют обстоятельства. В лицо я ему не плюну, если увидимся. Да и зачем это? Мы взрослые люди, а не с подворотни какой-то парни, которые решают свои вопросы, когда становится скучно, — признался Дантес.

Правда, музыкант в шутку добавил, что точно не поедет снова отдыхать вчетвером с Надей, Мишей и Дашей.

Сейчас смотрят

— Это уже пройденный этап, нужно кого-то другого, — отшутился артист на каверзный вопрос.

Напомним, что на днях Кацурина заявила об отношениях с Дантесом. Она призналась ему в любви и заявила, что очень скучает.

После этого о своих отношениях официально заявили и Надя Дорофеева с Кацуриным. Певица заявила, что пришлось об этом сообщить на фоне хейта, который нависает над звездой.