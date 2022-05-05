Лідер гурту Друга ріка Валерій Харчишин розлучився з дружиною Юлією після 13 років шлюбу.

Сумною звісткою він поділився у своєму Facebook, зазначивши, що не хоче розжовувати цю тему, однак має бути чесним, перш за все, перед самим собою.

– Так, я справді втратив будинок, який будував для сім’ї все своє життя, разом із будинком, який збудував для своїх батьків… Там жили мої діти, там жила їхня мама та моя офіційна дружина Юля. На жаль, життя не завжди таке, яким ми його представляємо, незважаючи на соціальні стандарти та зобов’язання. Іноді вона змінюється незалежно від нас. Ще до війни ми перестали бути фізично подружжям, – зізнався артист.

Він зазначив, що жив іншим життям в іншому будинку і мав уже нові стосунки. Харчишин наголосив, що робив і робитиме все можливе надалі, щоб прискорити нашу перемогу та відбудувати будинок, щоб його діти мали свою Україну та їм було куди повернутися.

– Щоб вони не втратили цього почуття дома. І ніяка погань не завадить мені це зробити, – підсумував Валерій.

Валерій Харчишин та Юлія одружилися в 2009 році. У пари троє синів. В одному з інтерв’ю музикант розповідав, що невиліковна хвороба сина зіпсувала їхні стосунки.

Істинної причини розлучення артист не назвав.

Фото: Валерій Харчишин