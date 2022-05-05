Лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин развелся с женой Юлией после 13 лет брака.

Грустное известие он сообщил в своем Facebook, отметив, что не хочет разжевывать эту тему, однако должен быть честен, прежде всего, перед самим собой.

— Да, я действительно потерял дом, который строил для семьи всю свою жизнь, вместе с домом, который построил для своих родителей… Там жили мои дети, там жила их мама и моя официальная жена Юля. К сожалению, жизнь не всегда такова, какой мы ее представляем, несмотря на социальные стандарты и обязательства. Иногда она меняется вне зависимости от нас. Еще до войны мы перестали быть физически супругами, — признался артист.

Он отметил, что жил другой жизнью в другом доме и у него были уже новые отношения. Харчишин подчеркнул, что делал и будет делать все возможное в дальнейшем, чтобы ускорить нашу победу и отстроить дом, чтобы его дети имели свою Украину и им было куда вернуться.

— Чтобы они не потеряли это чувство дома. И никакая дрянь не помешает мне это сделать, — подытожил Валерий.

Валерий Харчишин и Юлия поженились в 2009 году. У пары трое сыновей. В одном из интервью музыкант рассказывал, что неизлечимая болезнь сына испортила их отношения.

Истинной причины развода артист не сказал.

Фото: Валерий Харчишин